Teknoloji Uzmanlar Barcode Scanner uygulamasının kaldırılması konusunda uyarıyor
İNTERNET

Uzmanlar Barcode Scanner uygulamasının kaldırılması konusunda uyarıyor

Güvenlik uzmanları, son güncelleme sonrasında sistem kaynaklarını sömüren ve kullanıcıların karşısına bir dizi reklam çıkaran Barcode Scanner uygulamasının telefonlardan kaldırılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android
Android

Güvenlik uzmanları zaman zaman hem Google Play hem de App Store'daki zararlı uygulamalara karşı kullanıcıları uyarıyor. Son olarak sistem kaynaklarını sömürerek rahatsız edici reklamlar çıkarmasından dolayı Barcode Scanner için de benzer bir uyarı söz konusu.

Google Play istatistiklerine göre Barcode Scanner uygulamasının indirilme sayısı 10 milyonun üzerinde.

Barcode Scanner ne işe yarıyor?

Barcode Scanner uygulaması, kişilerin hem barkod hem de QR kodları kamerayla taranmasını sağlıyor. Şu ana kadar toplamda 10 milyondan daha fazla indirilen uygulama, yayınlanan ufak bir güncelleme sonrasında 'zararlı' hale geliyor. Böylece kullanıcıların karşısına çok fazla sayıda reklam da çıkıyor.

Google, güvenlik uzmanlarından gelen bilgiler neticesinde gerekli adımları atıp uygulamayı Play Store'dan sildi. Kullanıcılar için en mantıklı çözüm ise akıllı telefonlardan bu uygulamayı kaldırmak.

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