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Teknoloji Uzun süredir beklenen iOS 145 güncellemesi yayınlandı
MOBİL

Uzun süredir beklenen iOS 14.5 güncellemesi yayınlandı

iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği iOS 14.5 güncellemesi nihayet yayınlandı. Pil kalibrasyonu, uygulamaları hızlıca kapatma ve gizli takibi engelleme gibi özelliklerin sunulduğu yeni sürümde maske takan kullanıcıların Apple Watch ile iPhone kilitlerini açmasını sağlayan bir sistem de yer alıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Uzun süredir beklenen iOS 14.5 güncellemesi yayınlandı
iOS 14.5

Apple, mobil işletim sistemi için yayınladığı güncellemelerle yeniliklerine devam ediyor. Bu kapsamda kullanıcıların uzun süredir beklediği iOS 14.5 nihayet yayınlandı. Yeni sürümle birlikte pil kalibrasyonu, uygulamaları hızlıca kapatma ve gizli takibi engelleme gibi özellikler geliyor. Ama yalnızca bunlar da değil. Zira maske takan kullanıcıların doğrudan Apple Watchsayesinde iPhone kilitlerini açabilmeleri sağlanıyor.

Tabii en çok konuşulan özelliklerden biri ise Uygulama Takibi Şeffaflığı... Böylece kullanıcı verileri hakkında yaşanan çeşitli problemlerin ortadan kalkması bekleniyor. Daha doğrusu Apple bu söylentileri iOS 14.5'teki yeni özellikle çürütmeye odaklanıyor.

iOS 14.5 güncellemesinin sürüm notları epey kabarık.
iOS 14.5 güncellemesinin sürüm notları epey kabarık.

Normal şartlarda App Store üzerinden uygulamaların hangi verilere eriştiği belirtiliyor. Elde edilen bu veriler çeşitli şekillerde kullanılıyor. Bunlar arasında ilk sırada ise reklam hedefleme geliyor. Apple ise yeni sürümle reklam hedefleme için uygulama geliştiricilerin kullanıcılardan izin alması gereken bir sistem kuruyor.

Güncellemeyi Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme arayüzü üzerinden kontrol edebilir ve yeni sürümü yükleyebilirsiniz.

İlk paragrafta bahsettiğimiz tüm özelliklere daha önce ayrı ayrı haberlerde yer vermiştik:

iOS 14.5 ile gizli takibi engellemeyi sağlayan yeni özellik geliyor
TEKNOLOJİ
iOS 14.5 ile gizli takibi engellemeyi sağlayan yeni özellik geliyor

iOS 14.5 ile birlikte iPhone'lar için ek güvenlik güncelleştirmeleri sunulabilir
TEKNOLOJİ
iOS 14.5 ile birlikte iPhone'lar için ek güvenlik güncelleştirmeleri sunulabilir

Apple iOS 14.5 ile pil kalibrasyon özelliği geliyor
TEKNOLOJİ
Apple iOS 14.5 ile pil kalibrasyon özelliği geliyor

iOS 14.5 ile birlikte uygulamaları hızlıca kapatma özelliği geliyor
TEKNOLOJİ
iOS 14.5 ile birlikte uygulamaları hızlıca kapatma özelliği geliyor

iOS 14.5 ile birlikte maske takanların iPhone kilitlerini açmasını kolaylaştıran bir özellik geldi
TEKNOLOJİ
iOS 14.5 ile birlikte maske takanların iPhone kilitlerini açmasını kolaylaştıran bir özellik geldi
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