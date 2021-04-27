Uzun süredir beklenen iOS 14.5 güncellemesi yayınlandı

Apple, mobil işletim sistemi için yayınladığı güncellemelerle yeniliklerine devam ediyor. Bu kapsamda kullanıcıların uzun süredir beklediği iOS 14.5 nihayet yayınlandı. Yeni sürümle birlikte pil kalibrasyonu, uygulamaları hızlıca kapatma ve gizli takibi engelleme gibi özellikler geliyor. Ama yalnızca bunlar da değil. Zira maske takan kullanıcıların doğrudan Apple Watchsayesinde iPhone kilitlerini açabilmeleri sağlanıyor.

Tabii en çok konuşulan özelliklerden biri ise Uygulama Takibi Şeffaflığı... Böylece kullanıcı verileri hakkında yaşanan çeşitli problemlerin ortadan kalkması bekleniyor. Daha doğrusu Apple bu söylentileri iOS 14.5'teki yeni özellikle çürütmeye odaklanıyor.

iOS 14.5 güncellemesinin sürüm notları epey kabarık.

Normal şartlarda App Store üzerinden uygulamaların hangi verilere eriştiği belirtiliyor. Elde edilen bu veriler çeşitli şekillerde kullanılıyor. Bunlar arasında ilk sırada ise reklam hedefleme geliyor. Apple ise yeni sürümle reklam hedefleme için uygulama geliştiricilerin kullanıcılardan izin alması gereken bir sistem kuruyor.

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Güncellemeyi Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme arayüzü üzerinden kontrol edebilir ve yeni sürümü yükleyebilirsiniz.

İlk paragrafta bahsettiğimiz tüm özelliklere daha önce ayrı ayrı haberlerde yer vermiştik:

TEKNOLOJİ iOS 14.5 ile gizli takibi engellemeyi sağlayan yeni özellik geliyor

TEKNOLOJİ iOS 14.5 ile birlikte iPhone'lar için ek güvenlik güncelleştirmeleri sunulabilir

TEKNOLOJİ Apple iOS 14.5 ile pil kalibrasyon özelliği geliyor

TEKNOLOJİ iOS 14.5 ile birlikte uygulamaları hızlıca kapatma özelliği geliyor