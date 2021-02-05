Teknoloji Vivo Türkiyedeki fabrika için yeni personeller aramaya başladı
MOBİL

Vivo Türkiye'deki fabrika için yeni personeller aramaya başladı

Teknoloji şirketlerinin Türkiye'deki yatırımları artmaya devam ediyor. Samsung, OPPO, TCL ve Xiaomi'nin yatırımlarının ardından Vivo da Türkiye'deki telefon fabrikası için personel aramalarına başladı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Vivo
Vivo

Samsung, OPPO, TCL ve Xiaomi'nin Türkiye'deki yatırımları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay sonunda Samsung ve OPPO'nun Türkiye'de fabrika kurarak akıllı telefon üretimine başlayacağı netleşmişti. İstanbul ve Kocaeli'ndeki fabrikalar için toplamda 50 milyon dolarlık yatırım yapılacağı bilinenler arasında.

Ama son olarak kısa süre önce Çinli üretici Xiaomi de 'Türkiye'ye yatırım yapan şirketler' listesine dahil oldu. İlk etapta yapılan 30 milyon dolarlık yatırımla birlikte akıllı telefonun üretiminin 2021 ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu'nun konuyla alakalı açıklaması şöyle:

    Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz.

Son olarak diğer bir Çinli üretici olan Vivo da Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Gebze'deki telefon fabrikasında istihdam edilmek üzere hem üretim hem de depolama personelleri aranıyor.

Vivo'nun Gebze'deki üretim fabrikasında çalışmak üzere farklı görevler için alınacak personeller var.

İstihdam artıyor

Şirketin Türkiye'deki Tedarik Zinciri Müdürü Mustafa Fatih Bingöl'ün, LinkedIn'de paylaştığı ilanlar sayfasında mühendis, depo şefi, üretim planlama şefi, malzeme sorumlusu gibi farklı görevler için personel arandığının altı çiziliyor.

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