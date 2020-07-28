Ücretsiz bir uygulama olan Wattpad,üzerinden kendi hikayelerini yazan kullanıcılar herkese açık bir şekilde paylaşabiliyor.

Burada yazılan öyküler bazı yayın evlerinin de dikkatini çekince kitap halinde yayınlanabiliyor.

Wattpad'in en popüler olduğu ülke ise ABD. Kullanıcılarının yarısı bu ülkeden. Wattpad'in ABD dışında en çok kullanan ülkeler arasında ise Hindistan, Filipinler ve Türkiye yer alıyor.

Wattpad'e ilgi gösterilmesinin en büyük nedeni de 'kitabı basılan bir yazar' unvanı elde etmek.

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Wattpad hacklendi mi?

Son günlerde birçok Wattpad hikâye yazarı ve okur kullanıcıları Wattpad uygulaması tarafından bazı hata mesajlarıyla karşılaşmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan güncellemenin ardından kullanıcı şifrelerinde yaşanan şikâyetler de giderek artmış durumda. Twitter üzerinden başlayan yorumlarla 'Wattpad hacklendi mi?' sorusu gündem olmuştu.

Kullanıcılara Wattpad’de kullandığı maile bağlı diğer sosyal medya hesaplarının şifresini güvenlik amaçlı değiştirmeli uyarısı dahi yapılmadı.

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DİKKAT! #Wattpad Bilgileri Çalındı.

Türkiye'de çok duyulmayan bir gelişme yaşandı.En çok Wattpad kullanan ülkeler arasında 4.sırada olan #Türkiye'deki gençler için büyük risk.Wattpad bilgileri çalındı ve ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Videonun tamamı; https://t.co/ojs0074isX pic.twitter.com/3t8QTSdeIo — Dr. Murat Dağıtmaç (@MuratDagitmac) July 25, 2020

Bilgiler ücretsiz olarak dağıtılıyor?

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Murat Dağıtmaç'ın YouTube kanalında Wattpad kullanıcılarının bilgilerinin çalındığını hatta ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandığını duyurdu.

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Wattpad nedir?

Wattpad, dünya genelindeki en büyük ve en popüler hikâye paylaşma, hikâye keşfetme platformu. Ücretsiz olan wattpad ile okuyucular ve yazarlar ortak bir ağda buluşuyor.

Wattpad'da kendi hikayelerinizi yayımlayabileceğiniz gibi yüzlerce başka hikayeyi de okuyabiliyorsunuz.

Bu hikayeler genellikle amatörce yazılmış oluyor ve gençler tarafından oluşturuluyor. Bir nevi günlük gibi kullanılan uygulamadan çıkan birçok hikaye muhtelif yayı evleri tarafından kitap getirilebiliyor.

Wattpad ile hikaye okuma oranı yükseldiğini söylense de bu okumaların niteliği ilk günden itibaren tartışma konusu oldu. Müstehcen içerikler ile gençlerin ahlak yapısı hikaye okuma bahanesi ile bozuluyor.

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