WhatsApp Business, test edildiği ülkelerde popülerleşmeye başladı

WhatsApp Business'in ktüm kullanıcılar için kesin yayınlanma tarihi henüz bilinmiyor.

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, önümüzdeki günlerde iş dünyasına açılarak hedef kitlesini genişletecek. Halihazırda bazı şirketler tarafından grup konuşmaları olarak iş amaçlı kullanılan WhatsApp, yeni uygulamayla birlikte profesyonel iş hayatına uygun hale gelecek.

Facebook’un sahibi olduğu uygulama, WhatsApp Business adı altında bazı ülkelerde test edilmeye başladı. Uygulamanın kurucusu Brian Acton, bu test ülkelerinin Hindistan, Brezilya ve Endonezya olduğunu açıklamıştı. Sadece iş konulu olan bu uygulamanın giderek popülerleştiği ve 100 binin üzerinde indirme sayısına sahip olduğu kaydedildi.

WhatsApp Business nedir?

İşletmelere özel olarak geliştirilen WhatsApp Business uygulamasında kurumsal firmalara özel hesaplar bulunuyor. WhatsApp, bu uygulamayla birlikte mail olarak yapılan kurumsal görüşmelerin, kendi platformu üzerinden yapılmasını hedefliyor.

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Ayrıca dolandırıcılık ihtimaline de karşı onay rozeti uygulaması getirilecek. Kurumsal kimliklerini kanıtlayan şirketler, tıpkı Twitter, Instagram gibi uygulamalarda olduğu gibi onaylı hesaba sahip olacak.