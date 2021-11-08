WhatsApp sohbetleri iPhone'dan Android'e nasıl aktarılır?

Telefon değiştirecek olan kullanıcıların en çok tereddüt ettiği noktalardan biri sohbet geçmişi. Zira birçok kişi Android'den iPhone'a ya da iPhone'dan Android'e fark etmeksizin sohbet geçmişini aktarırken çeşitli problemler yaşıyor.

Çoğu uygulama ve sohbet platformu, yıllık arşivleri içeren sohbet geçmişlerini eksiksiz bir şekilde taşımayı sağlıyor. Ancak bu noktada WhatsApp ne yazık ki beklenen esnekliği sunamıyor. Elbette platformlar arasında geçiş yapılmıyorsa herhangi bir sorun yok. Yani iPhone'dan iPhone'a ya da Android'den Android'e taşıma yaparken bulut yedeklemelerinden yararlanabilirsiniz.

Şu ana kadar WhatsApp'ı iOS ve Android arasında değiştirmek, tüm konuşmaların kaybedileceği anlamına geliyordu. Neyse ki artık bu durum ortadan kalkıyor.

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WhatsApp depolama maliyetlerini azaltmak adına platforma göre Google Drive ve Apple iCloud'a başvuruyor.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çevrimiçi sohbet yedeklemelerini sürdürmek için Google Drive ve Apple iCloud kullanıyor. Ücretsiaz bir platform olarak bu durum WhatsApp için depolama maliyetlerini azaltmak anlamına geliyor.

Ancak, Drive ile iCloud arasında doğrudan bağlantı kurmak ya da şifreli yedekleri aktarmak mümkün değil. Ayrıca hiçbir platform rakip platformun akıllı telefonlarına derinlemesine entegrasyon sunmuyor. Apple, Android cihazlar için bir iCloud uygulaması bile barındırmıyor. Bu, verileri bir platformdan diğerine taşımak için tek gerçek seçenek olan yerel aktarımları devreye sokuyor.

WhatsApp, şu an için bir iPhone'dan Android cihaza yerel olarak verileri transfer etmek için Google ve Samsung ile birlikte çalışıyor. Ancak WhatsApp sohbetlerini bir Android cihazdan iPhone'a aktarmak istiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekiyor. WhatsApp bu özelliğin 2021'in geriye kalan zamanlarında hayata geçeceğini belirtiyor.

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Böylece platformlar arasında sohbetleri aktarmak mümkün oluyor.

WhatsApp sohbetlerini iPhone'dan Samsung cihazlara nasıl aktarabilirim?

Google, Android 12'den itibaren kullanıcıların WhatsApp sohbet geçmişlerini iPhone'lardan Android cihazlara taşıması olanak tanımak için işletim sistemi düzeyinde çeşitli değişiklikler ekledi. Şimdilik bu özellik yalnızca Pixel cihazlarla sınırlı. Ancak Samsung tarafında da benzer bir düzenleme söz konusu. Android 12 desteği alan tüm telefonlar yeni özellikten yararlanabiliyor.

1- Samsung cihazınızı sıfırlayın.

2- Yerleşik akıllı anahtar uygulaması tarafından istenildiğinde iPhone'unuzu UCB-C ve Lightning kablosuyla Samsung cihazınıza bağlayın.

3- WhatsApp dahil, aktarmak istediğiniz tüm uygulamaları ve verileri seçin.

4- İstendiğinde, telefon ekranında görüntülenen QR kodunu tarayın.

5- QR kodu, iPhone'unuzda WhatsApp'ı açmalıdır. Veri aktarmaya devam etmek için başlat düğmesine dokunun.

6- Artık Samsung cihazınızın kurulumunu tamamlayabilirsiniz.

7- İşlem tamamlandığında WhatsApp'ı açın ve iPhone'dakiyle aynı numarayı kullanarak giriş yapın.

8- İşlemi tamamlamanız istendiğinde İçe Aktar düğmesine tıklayın.

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WhatsApp sohbetlerini iPhone'dan Android'e aktarmak, WhatsApp yedeklemesinin boyutuna bağlı olarak birkaç dakikadan fazla sürmemesi gereken oldukça basit bir işlemdir. Tüm aktarım yerel olarak gerçekleşir ve şifreli kalır. Sohbet geçmişi, fotoğraflar ve videolar dahil tüm medyaların taşıma işlemi gerçekleşir. Ancak sonunda WhatsApp arama geçmişi ortadan kaybolur.