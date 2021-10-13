Teknoloji WhatsApp yakında sesli mesajlar için duraklatma özelliği sunabilir
İNTERNET

WhatsApp yakında sesli mesajlar için duraklatma özelliği sunabilir

WhatsApp, kullanıcıların sesli mesajlar üzerindeki kontrolünü artırmak için yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Şu anda kayıt sırasında herhangi bir hata olduğunda sesin tamamen silinmesi gerekiyor. Fakat yeni sistem bunu ortadan kaldıracak ve duraklatma seçeneğiyle birlikte hatalı sesli mesaj kayıtlarının önüne geçecek.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp yakında sesli mesajlar için duraklatma özelliği sunabilir
WhatsApp

Dünyanın en fazla tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların seslimesajlar üzerindeki kontrolünü artırması için önemli düzenlemeler getiriyor.

WhatsApp sızıntılarıyla bilinen WaBetaInfo'ya göre WhatsApp yakında sesli notları kaydederken bir duraklatma özelliği sunabilir. Bu, sesli not kayıt sürecinde önemli bir kalite iyileştirmesi gibi görünüyor. Şu anda, WhatsApp kullanıcılarının sesli notlar söz konusu olduğunda yalnızca iki seçeneği var: Kısmen tamamlanan bir sesli notu silme veya gönderme.

WhatsApp'ın sesli mesaj özelliği bu sayede çok daha işlevsel hale geliyor.
WhatsApp'ın sesli mesaj özelliği bu sayede çok daha işlevsel hale geliyor.

Pratikte bu, kullanıcılarınduraklamayapamadıkları ve önemli oranda zaman kaybettikleri için sesbozuklukları nedeniyle sesli notları sıklıkla yeniden kaydettikleri anlamına geliyor. Sesli notları duraklatma özelliği ise bu problemi ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar rahatsız olduğu bir durumda sesli notu duraklatabilir ve daha uygun bir zamanda veya yerde kaydı yeniden başlatabilir.

WhatsApp sesli mesajlara yeni özellikler getiriyor
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