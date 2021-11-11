Teknoloji WhatsApp yakında Son Görülme seçeneklerini artıracak
İNTERNET

WhatsApp yakında Son Görülme seçeneklerini artıracak

Dünyanın en fazla kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp, şu anda beta kapsamında testleri devam eden özellikle birlikte Son Görülme seçeneklerini artıracak. Bu sayede kullanıcılar 'Kişilerim Hariç' opsiyonuyla WhatsApp durumu, profil bilgileri ya da diğer detayları yalnızca belirlenen kişilere özel gizlemek mümkün olacak.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp yakında Son Görülme seçeneklerini artıracak
WhatsApp

Birkaç ay önce çıkan söylentilerin ardından WhatsApp Topluluklar özelliğine dair yeni detaylar belli olmaya başladı. Bu sistem kısaca grup yöneticilerinin WhatsApp'taki gruplar üzerinde daha fazla hakka sahip olmasını sağlıyor.

Bunun yanı sıra WhatsApp bir de 'Son Görülme' seçeneklerine yenilerini ekliyor. Şu anda mevcut sistemde Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse olmak üzere 3 farklı opsiyonun bulunduğu 'Son Görülme' sistemi, 'Kişilerim Hariç...' sistemiyle daha esnek bir kullanım sunacak gibi görünüyor.

Kişilerim Hariç özelliği, WhatsApp durumu sadece belirli kişiler için gizlenebilecek. Bu durumda istenen kişiler listeye dahil edilerek son görülme özelliğinin kullanımına devam edilebilecek. Şu anda beta kapsamında devam eden testlerin yakında bitmesi bekleniyor.

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