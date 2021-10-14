Teknoloji WhatsApp yedekleme konusuna yeni çözümler getiriyor
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WhatsApp yedekleme konusuna yeni çözümler getiriyor

WhatsApp, sohbetleri yönetmek ve yedeklemek isteyenler için bir dizi yeni özellik getiriyor. Bunlar arasında kategorik bazda seçimler geliyor. Kullanıcılar şu anda test edilen bu yapıyla birlikte metin mesajlarını, fotoğrafları, videoları ya da sesli içerikleri yedekleyip yedeklememeyi seçebiliyor. Ayrıca yedek boyutları da her alt kategori için ayrıca görülebiliyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp yedekleme konusuna yeni çözümler getiriyor
Teknoloji

Apple bugüne kadar ne yazık ki WhatsApp yedeklerinde Uçtan Uca Şifreleme sunmuyordu. Evet; bir şifreleme var ama bu noktada Apple kendine has bir çözüm sunuyor. Bu da istenildiği durumlarda yedeklerin çözülebileceği ve verilere ulaşılabileceği anlamına geliyor. Yeni güncelleme ise mesajların gönderici ve alıcı arasında şifreli şekilde kalmasını sağlıyor.

WhatsApp bu sayede fotoğraf, video, ses ya da diğer dosya türlerini yedekleme konusunda kullanıcılara daha fazla imkan sağlamaya başlıyor.
WhatsApp bu sayede fotoğraf, video, ses ya da diğer dosya türlerini yedekleme konusunda kullanıcılara daha fazla imkan sağlamaya başlıyor.

Yeni rapor, WhatsApp Beta'da yedekleme türlerinin seçilebileceğini gösteriyor. Yani aslında bu sayede mesajlar, kullanıcı ayar dosyaları, fotoğraf, ses, video ya da dokümanlar seçilerek yedekleme yapılabilecek. Bu da yedekleme konusunda kullanıcılara bir özgürlük sunacak. En önemli ayrıntılardan biri ise yedeklemedeki dosya boyutlarının görünüyor olması. Yani aslında az önceki kategoriler arasından boyuta bakarak yedekleme yapmak mümkün hale geliyor.

Google Drive şu anda WhatsApp yedeklemeleri için sınırsız depolama alanı sağlıyor. Ancak bu yılın başlarında fotoğraf yedeklemeleri için sınırsız alan konusu son buldu. Benzer bir karar gelecek sene WhatsApp yedekleri için de geçerli olabilir.

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