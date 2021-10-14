WhatsApp yedekleme konusuna yeni çözümler getiriyor

Apple bugüne kadar ne yazık ki WhatsApp yedeklerinde Uçtan Uca Şifreleme sunmuyordu. Evet; bir şifreleme var ama bu noktada Apple kendine has bir çözüm sunuyor. Bu da istenildiği durumlarda yedeklerin çözülebileceği ve verilere ulaşılabileceği anlamına geliyor. Yeni güncelleme ise mesajların gönderici ve alıcı arasında şifreli şekilde kalmasını sağlıyor.

WhatsApp bu sayede fotoğraf, video, ses ya da diğer dosya türlerini yedekleme konusunda kullanıcılara daha fazla imkan sağlamaya başlıyor.

Yeni rapor, WhatsApp Beta'da yedekleme türlerinin seçilebileceğini gösteriyor. Yani aslında bu sayede mesajlar, kullanıcı ayar dosyaları, fotoğraf, ses, video ya da dokümanlar seçilerek yedekleme yapılabilecek. Bu da yedekleme konusunda kullanıcılara bir özgürlük sunacak. En önemli ayrıntılardan biri ise yedeklemedeki dosya boyutlarının görünüyor olması. Yani aslında az önceki kategoriler arasından boyuta bakarak yedekleme yapmak mümkün hale geliyor.

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Google Drive şu anda WhatsApp yedeklemeleri için sınırsız depolama alanı sağlıyor. Ancak bu yılın başlarında fotoğraf yedeklemeleri için sınırsız alan konusu son buldu. Benzer bir karar gelecek sene WhatsApp yedekleri için de geçerli olabilir.

TEKNOLOJİ WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği erişime açılıyor