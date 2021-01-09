WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor

WhatsApp, geçtiğimiz yıl sonu yeni kullanım sözleşmesini hayata geçireceğini duyurmuştu. Şartlar ve Gizlilik Politikaları Güncellemeleri olarak geçen bu sözleşme, yürürlüğe giren yeni şartların kabul edilmesini zorunlu kılıyor. Yani diğer bir değişle sözleşmeye onay vermeyen uygulamayı kullanamıyor ve şu küçük notla uyarı da yapılıyor:

Bu tarihten sonra, WhatsApp kullanmaya devam etmek için yeni şartları kabul etmeniz gerekecek veya hesabınızı her zaman silebileceksiniz.

TEKNOLOJİ WhatsApp güncellemesi yeni gizlilik kurallarını onaylamayı zorunlu kılıyor

WhatsApp'ın yeni koşullarında ilk madde 'WhatsApp hizmeti ve verilerinizi nasıl işlediğimiz' şeklinde geçiyor.

WhatsApp'ın yeni sözleşmesinde hangi maddeler var?

WhatsApp aslında Facebook ekosistemine bağlı bir uygulama. Yani Mark Zuckerberg, bundan 7 yıl önce satın aldı ve düzenlemelere başladı. Bu süreçte uygulamaya bir dizi özellik eklendi. İlk başta yalnızca metin mesajlaşma için kullanılan WhatsApp, bugün gelinen noktada belge gönderme, konum bilgisi iletme, işletme hesaplarıyla satış yapma gibi özellikler sunuyor. Ama tüm bunlarla birlikte kullanıcı verilerini de topluyor. Yani aslına bakılırsa mikrofon, konum, rehber ya da diğer erişim izinleri verilip uygulama kullanılmaya başlandığında kişisel bilgiler reklam verenlere satılıyor.

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Yeni sözleşme onaylandığında ise bu verilerin tamamı Facebook ile paylaşılıyor. WhatsApp, sözleşmede bunu açıkça şu şekilde belirtiyor:

Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler.

TEKNOLOJİ WhatsApp özel bilgileri pazarlayacak: Kabul etmeyen kullanamayacak

Neden? pic.twitter.com/8b32P5caR7 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 8, 2021

Konuyla ilgili en ilginç gelişme ise WhatsApp'ın bu zorunlu değişikliğinin Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıları kapsamıyor oluşu. WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklama, 8 Şubat'a kadar kabul edilmesi gereken koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığını açıkça belirtiyor. Yani bu noktada dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı olan bir uygulama, Avrupa Birliği ülkelerine çifte standart uyguluyor.

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TEKNOLOJİ WhatsApp'ın 'zorunlu değişikliği' AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamayacak

Şu an için bu 'neden?' sorusunun cevabı WhatsApp tarafından verilmedi. Fakat 8 Şubat'a kadar konuyla ilgili açıklama bekleniyor. Dolayısıyla yeni bir gelişme olduğunda haberi güncelleyip bilgilendirme yapacağız.

Alternatif uygulama yok mu?

WhatsApp, az önce de bahsettiğimiz gibi 2 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en fazla tercih edilen iletişim uygulaması. Her yeni güncellemeyle sunulan özellikler artıyor ve uygulama daha kullanışlı hale geliyor. Fakat bu alternatifi olmadığı anlamına gelmiyor.

Signal kullanıcı verilerinin hiçbir şekilde reklam verenlere pazarlanmadığını özellikle belirtiyor.

Bugün aynı görevleri yerine getiren birçok farklı iletişim uygulaması var. Bunlar arasında ilk sırada Signal geliyor. Hatta son günlerde iletişim uygulamalarından toplanan hangi verilerin reklam verenlere satıldığını gösteren çizelgeler de oluşturuluyor. Signal bu tabloda en başarılı seçeneklerden biri. Hatta geçtiğimiz gün Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk da bir açıklama yapmış ve Signal'in alternatif olarak kullanılabileceğinden bahsetmişti.

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Ama Viber, Telegram ve BiP de yine alternatifler arasında. BiP için son dönemlerde sık sık yayınlanan güncellemeler epey bol özellik getiriyor.

Turkcell BiP