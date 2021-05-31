Teknoloji Windows 10a yeniden kaydırılabilir araç çubukları gelebilir
İNTERNET

Windows 10'a yeniden kaydırılabilir araç çubukları gelebilir

Microsoft, Windows 8'de hayata geçirdiği ve daha sonrasında kaldırdığı araç çubukları sistemini yeni Windows 10 güncellemesiyle tekrardan hayata geçirebilir. Böylece bilgi ekranlarının yanı sıra bazı basit işlevlerin de doğrudan araç çubukları üzerinden halledilmesi söz konusu olabilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 10a yeniden kaydırılabilir araç çubukları gelebilir
Windows 10

Microsoft, uzunca bir süredir Windows 10 için güncelleme planlıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan duyuruyla birlikte bu güncellemenin son 10 yılın en büyük Windows yenilemesi olacağı da belirtilmişti.

Tasarım konusunda gerçekleşecek olan büyük revizelerin yanı sıra bir dizi yeni özellik sunulacağı da biliniyor. Bugün gelinen noktada ise Windows 8'de kullanılan araç çubuklarının yeni güncellemeyle Windows 10'a tekrardan entegre edilebileceği ortaya çıktı. O dönemde sistem kaynaklarını çok fazla kullandığı için bu araç çubuklarından vazgeçilmişti. Ancak yeni Windows 10 güncellemesiyle geri dönecek gibi görünüyor.

Windows 10'da tasarım tarafındaki en büyük tasarım değişikliklerinden biri yuvarlatılmış hatlar olacak. Pencerelerin artık keskin hatlar yerine daha yumuşak hatlara sahip olacağı belirtiliyor.

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