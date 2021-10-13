Windows 11 Görev Yöneticisi sitelerin sistem kaynağı kullanımını gösteriyor

Görev Yöneticisi, Windows'ta en fazla kullanılan bileşenlerden biri. Üstelik Windows 11 ile birlikte çok daha işlevsel hale geliyor.

Arka planda çalışan ve sistem kaynaklarını kullanan uygulamaları ayrıntılarıyla gösteren bu yapı, artık Microsoft Edge web tarayıcısı üzerinden sekme bazlı analiz de gerçekleştiriyor. Yani arka planda açık olan sekmelerin sistem kaynaklarından ne kadar tükettiği net bir biçimde görülebiliyor.

Windows 11'in Görev Yöneticisi, Microsoft Edge'deki sekmelerin sistem kaynaklarından ne kadar harcadığını gösteriyor.

Web tarayıcılar söz konusu olduğunda kafa karıştırıcı gibi görünebilir. Fakat web sayfalarına yönelik bu tip bir analiz gerçekleştirilebiliyor olması büyük önem taşıyor.