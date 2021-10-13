Teknoloji Windows 11 Görev Yöneticisi sitelerin sistem kaynağı kullanımını gösteriyor
İNTERNET

Windows 11 Görev Yöneticisi sitelerin sistem kaynağı kullanımını gösteriyor

Windows 11, gelişmiş Görev Yöneticisi ile birlikte eskiye oranla çok daha fazla detay gösteriyor. Bunlardan biri de Microsoft Edge üzerinden web sayfalarının analiz edilmesi. Böylece hangi web sitelerinin sistem kaynaklarını ne kadar kullandığı net biçimde görülebiliyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 11 Görev Yöneticisi sitelerin sistem kaynağı kullanımını gösteriyor
Windows 11

Görev Yöneticisi, Windows'ta en fazla kullanılan bileşenlerden biri. Üstelik Windows 11 ile birlikte çok daha işlevsel hale geliyor.

Arka planda çalışan ve sistem kaynaklarını kullanan uygulamaları ayrıntılarıyla gösteren bu yapı, artık Microsoft Edge web tarayıcısı üzerinden sekme bazlı analiz de gerçekleştiriyor. Yani arka planda açık olan sekmelerin sistem kaynaklarından ne kadar tükettiği net bir biçimde görülebiliyor.

Windows 11'in Görev Yöneticisi, Microsoft Edge'deki sekmelerin sistem kaynaklarından ne kadar harcadığını gösteriyor.
Windows 11'in Görev Yöneticisi, Microsoft Edge'deki sekmelerin sistem kaynaklarından ne kadar harcadığını gösteriyor.

Web tarayıcılar söz konusu olduğunda kafa karıştırıcı gibi görünebilir. Fakat web sayfalarına yönelik bu tip bir analiz gerçekleştirilebiliyor olması büyük önem taşıyor.

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