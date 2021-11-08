Teknoloji Windows 11 SE yarınki Microsoft etkinliğinde tanıtılabilir
İNTERNET

Windows 11 SE yarınki Microsoft etkinliğinde tanıtılabilir

Haziran'dan bu yana geliştirilme aşaması devam eden Windows 11 SE, yarın 'eğitim odaklı' etkinlik kapsamında Windows 11 SE'nin tanıtımını yapabilir. Düşük profilli sistemler için tasarlanan yeni işletim sisteminin kurulu geleceği ilk bilgisayar ise Surface Laptop SE olabilir.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 11 SE yarınki Microsoft etkinliğinde tanıtılabilir
Windows 11 SE

Microsoft, uzun bir süredir Windows 11'in daha düşük profilli sürümü üzerinde çalışıyor. Hatta yaz aylarından bu yana konuya ilişkin söylentiler devam ediyor. Bugün gelinen noktada ise Windows 11 SE'nin artık yarın itibariyle tanıtılacağı iddia ediliyor.

Bunun en büyük sebebi ise eğitim odaklı bir etkinlik düzenleniyor olması. Dolayısıyla düşük profilli bilgisayarların okullarda tercih ediliyor olması Windows 11 SE tanıtımı konusundaki söylentilerin artmasını sağlıyor.

Windows 11 SE'nin düşük profilli bilgisayarda kurulu gelmesi bekleniyor.
Windows 11 SE'nin düşük profilli bilgisayarda kurulu gelmesi bekleniyor.

Windows 11 SE nedir?

Yeni nesil Windows, aslında Windows 11'in biraz daha 'lite' versiyonu. Bu kapsamda Chromebook'larla rekabet etmesi bekleniyor.

Microsoft'un yarın itibariyle Windows 11 SE'ye ek olarak bu işletim sisteminin kurulu geleceği bir dizüstü bilgisayarı tanıtması da söz konusu. Her ne kadar net özellikler bilinmese de Celeron N4120 işlemci, 8 GB RAM ve 11.6 inç'lik ekran desteği ilk sıralarda yer alıyor.

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