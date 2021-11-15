Teknoloji Windows 11 uygulamaları için tam ekran modu nasıl etkinleştirilir?
İNTERNET

Windows 11 uygulamaları için tam ekran modu nasıl etkinleştirilir?

Windows 11 uygulamaları, Windows 10'da olduğu gibi basit bir klavye kısayoluyla tam ekranda çalıştırılabiliyor. Yani aslında tam ekran modu yeni işletim sisteminde de çalışıyor. Mevcut sistemde sağ üstteki 'Ekranı Büyüt' simgesinin olmadığı uygulamalar için bu seçeneği kullanmak büyük kolaylık sağlıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 11 uygulamaları için tam ekran modu nasıl etkinleştirilir?
Windows 11

Windows 11, bazı uygulama ve oyunları tam ekran modunda başlatırken bazılarını ise küçük şekilde açıyor. Bunlar arasındaki bazı uygulamalar ise F11 kısayoluyla birlikte tam ekran modunu hızlıca etkinleştirilebiliyor.

Ancak, bu seçenekleri desteklemeyen bir uygulama veya oyun için tam ekran modunu açmak istemezseniz bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Tüm uygulamalar özel bir tam ekran moduna destek vermiyor. Microsoft Store'dan indirilen uygulamalar, genellikle bu modu destekliyor ama gereken düğme olmadığı için çeşitli sorunlar yaşanabiliyor.

Klavye kısayoluyla çok hızlı bir şekilde uygulamaların tam ekran modu aktif edilebiliyor.
Klavye kısayoluyla çok hızlı bir şekilde uygulamaların tam ekran modu aktif edilebiliyor.

İşte bu noktada Windows + Shift + Enter klavye kısayoluyla bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Windows 10'da yer alan bu klavye kısayolu Windows 11'de de kullanılabiliyor.

Bu kısayol, çoğu Microsoft Mağazası uygulamasında çalışıyor. Ancak özellikle Firefox gibi son zamanlarda mağazaya giren Win32 uygulamalarının akışıyla ilgili istisnalar var.

Her ne kadar bu klavye kısayolu Windows 11'de çalışsa da tam ekran modundan çıkma konusunda ESC tuşu işe yaramıyor.

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