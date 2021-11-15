Windows 11 uygulamaları için tam ekran modu nasıl etkinleştirilir?

Windows 11, bazı uygulama ve oyunları tam ekran modunda başlatırken bazılarını ise küçük şekilde açıyor. Bunlar arasındaki bazı uygulamalar ise F11 kısayoluyla birlikte tam ekran modunu hızlıca etkinleştirilebiliyor.

Ancak, bu seçenekleri desteklemeyen bir uygulama veya oyun için tam ekran modunu açmak istemezseniz bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Tüm uygulamalar özel bir tam ekran moduna destek vermiyor. Microsoft Store'dan indirilen uygulamalar, genellikle bu modu destekliyor ama gereken düğme olmadığı için çeşitli sorunlar yaşanabiliyor.

Klavye kısayoluyla çok hızlı bir şekilde uygulamaların tam ekran modu aktif edilebiliyor.

İşte bu noktada Windows + Shift + Enter klavye kısayoluyla bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Windows 10'da yer alan bu klavye kısayolu Windows 11'de de kullanılabiliyor.

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Bu kısayol, çoğu Microsoft Mağazası uygulamasında çalışıyor. Ancak özellikle Firefox gibi son zamanlarda mağazaya giren Win32 uygulamalarının akışıyla ilgili istisnalar var.

Her ne kadar bu klavye kısayolu Windows 11'de çalışsa da tam ekran modundan çıkma konusunda ESC tuşu işe yaramıyor.

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