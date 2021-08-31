Teknoloji Windows 11in çıkış tarihi belli oldu
İNTERNET

Windows 11'in çıkış tarihi belli oldu

Microsoft, kısa bir süre önce yaptığı duyuruyla birlikte Windows 11'in çıkış tarihini açıkladı. İsteyen kullanıcılar, 5 Ekim'den itibaren yeni sisteme geçiş yapabilirler. Ayrıca Windows 10 yüklü sistemlerde ücretsiz yükseltme imkanı da sunuluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 11in çıkış tarihi belli oldu
Windows 11

Microsoft, bir dizi önemli güncellemeyle birlikte Windows'un yeni sürümünü hayata geçiriyor. Daha önce beta kapsamında Insider kullanıcılarına sunulan Windows 11, şimdi ise 5 Ekim itibariyle herkese açılıyor. Yani isteyen kullanıcılar Windows 10'dan ücretsiz yükseltme desteğiyle yeni sürüme geçiş yapabiliyor.

Ek olarak Android tarafında önemli bir gelişme var. İlk etapta Android desteğininsunulmayacağı belirtilse de ilerleyen süreçte bu durum değişebilir.

Microsoft, Windows 10'dan doğrudan Windows 11'e geçiş sistemi sunmuyor. Bunun yerine ISO dosyası aracılığıyla sıfırdan yükleme yapılması gerekiyor. Ayrıca minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarların da Windows 11'i çalıştırabileceği belirtildi.

Windows 11 tanıtıldı: İşte yeni sürümdeki değişiklikler ve bilinmesi gerekenler
TEKNOLOJİ
Windows 11 tanıtıldı: İşte yeni sürümdeki değişiklikler ve bilinmesi gerekenler

Windows 11'in Ekim'de tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor
TEKNOLOJİ
Windows 11'in Ekim'de tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor

Windows 11 için ilk güncelleme 2022'nin ikinci yarısında yayınlanacak
TEKNOLOJİ
Windows 11 için ilk güncelleme 2022'nin ikinci yarısında yayınlanacak
Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.