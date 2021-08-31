Windows 11'in çıkış tarihi belli oldu

Microsoft, bir dizi önemli güncellemeyle birlikte Windows'un yeni sürümünü hayata geçiriyor. Daha önce beta kapsamında Insider kullanıcılarına sunulan Windows 11, şimdi ise 5 Ekim itibariyle herkese açılıyor. Yani isteyen kullanıcılar Windows 10'dan ücretsiz yükseltme desteğiyle yeni sürüme geçiş yapabiliyor.

Ek olarak Android tarafında önemli bir gelişme var. İlk etapta Android desteğininsunulmayacağı belirtilse de ilerleyen süreçte bu durum değişebilir.

Microsoft, Windows 10'dan doğrudan Windows 11'e geçiş sistemi sunmuyor. Bunun yerine ISO dosyası aracılığıyla sıfırdan yükleme yapılması gerekiyor. Ayrıca minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarların da Windows 11'i çalıştırabileceği belirtildi.

TEKNOLOJİ Windows 11 tanıtıldı: İşte yeni sürümdeki değişiklikler ve bilinmesi gerekenler

TEKNOLOJİ Windows 11'in Ekim'de tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor