Xbox Game Pass’e büyük zam: Türkiye’de fiyatlar üç kat arttı

23:541/10/2025, Çarşamba
Microsoft, Xbox Game Pass abonelik fiyatlarında Türkiye’de büyük bir artışa gitti. 309 TL’den 799 TL’ye yükselen Ultimate planı dikkat çekerken, Essential ve Premium isimleriyle yeni paketler de duyuruldu. Game Pass Essential, Premium, PC ve Ultimate planları artık farklı içerikler sunuyor; kütüphaneye Forza Horizon 5, Hogwarts Legacy, Diablo IV gibi popüler yapımlar eklenirken Ubisoft+ Classics desteğiyle 40’tan fazla oyun da hizmete dahil edildi. Türkiye’deki fiyat artışı yurtdışına kıyasla üç katı bulurken, yeni fiyatlar 1 Ekim’den itibaren yeni kullanıcılar, 4 Kasım’dan itibaren mevcut aboneler için geçerli olacak.

Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretlerinde Türkiye’de büyük bir fiyat artışına gitti. Ayrıca abonelik planları da Essential, Premium ve Ultimate olarak güncellendi. Yeni fiyatlar 1 Ekim’den itibaren yeni aboneler için, 4 Kasım’dan itibaren mevcut aboneler için geçerli olacak.


Xbox Game Pass fiyatları ne kadar oldu?

Microsoft’un açıkladığı yeni fiyat listesine göre:

Game Pass Essential: 269 TL/ay

Game Pass Premium: 409 TL/ay

PC Game Pass: 449 TL/ay

Game Pass Ultimate: 799 TL/ay

ABD’de Ultimate planı 19,99 dolardan 29,99 dolara yükselirken, Türkiye’deki zam oranı üç katı buldu. Böylece 309 TL olan Ultimate aboneliği artık 799 TL’den satılacak.


Planlarda isim değişikliği ve yeni içerikler

Game Pass Core, artık Game Pass Essential adını aldı. Standart plan, Game Pass Premium oldu. Ultimate planı aynı ismi koruyor. Mevcut kullanıcılar, otomatik olarak yeni paketlere aktarılacak.


Essential, Premium ve Ultimate içerikleri

Game Pass Essential:
50’den fazla oyun, PC ve bulut oyun desteği.

Game Pass Premium:
PC + bulut oyunları, 40’tan fazla yeni oyun (Forza Horizon 5, Hogwarts Legacy, Diablo IV, Frostpunk 2, Minecraft). Ayrıca Xbox Studios oyunları çıkıştan sonraki 1 yıl içinde kütüphaneye eklenecek.

PC Game Pass:
Ubisoft+ Classics desteğiyle 40 yeni oyun ve tüm Xbox Studios oyunlarına ilk günden erişim.

Game Pass Ultimate:
75’ten fazla oyuna çıkış gününde erişim, Ubisoft+ Classics, Call of Duty gibi büyük yapımlar, Fortnite Crew aboneliği (V-Bucks ve ödüller dahil).

Türkiye’de fiyat tepkisi

Yurtdışında %50 artışla 29,99 dolara yükselen Ultimate planı, Türkiye’de %150’den fazla artışla 799 TL oldu. Bu durum özellikle yerel oyuncuların tepkisini çekerken, Microsoft yeni paketlerin daha geniş içerikle sunulduğunu vurguluyor.

