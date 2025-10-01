Xbox Game Pass’e büyük zam: Türkiye’de fiyatlar üç kat arttı

Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretlerinde Türkiye’de büyük bir fiyat artışına gitti. Ayrıca abonelik planları da Essential, Premium ve Ultimate olarak güncellendi. Yeni fiyatlar 1 Ekim’den itibaren yeni aboneler için, 4 Kasım’dan itibaren mevcut aboneler için geçerli olacak.