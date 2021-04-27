Xiaomi yeni üst düzey akıllı telefonunda 200 MP kamera kullanabilir

Android ekosistemindeki birçok akıllı telefon üreticisi, kamera tarafında birbirlerinden ayrışabilmek adına yüksekMP değerli modeller geliştiriyor. Bu noktada aslında artan kamera sayısının da avantajıyla birlikte akıllı telefon kameralarındaki MP savaşları devam ediyor. Özellikle Samsung, Xiaomi ve OPPO arasındaki rekabet, diğer üreticileri de hareketlendiriyor.

Son olarak Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni teknoloji ise, akıllı telefonlarda 200 MP kameraya odaklanıyor. Bu noktada Çinli şirketin tecrübeli olduğu herkes tarafından biliniyor. Zira 108 MP çözünürlükte kameraya sahip ilk model de Xiaomi tarafından kullanılmıştı. Hatta Samsung ISOCELLsensörüne yer verildiğini de belirtmekte yarar var. Yeni kamera bunu bir adım daha ileri götürüyor.

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Yeni kamera hangi özellikleri sunacak?

Xiaomi'nin 200 MP çözünürlüklü sensörüde yine Samsung'dan tedarik edeceği belirtiliyor. Hatta sensörün ismi ise Digital Chat Station şeklinde geçiyor. Ama tabii şu anda net bir tarih yok. Ek olarak bu sensörün aslında şu ana kadar kullanılan en küçük sensör olacağı ve buna rağmen özellikle yüksek yakınlaştırmaperformansı sunacağı ifade ediliyor.

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