Xiaomi'nin yeni akıllı telefon konseptinde bağlantı arabirimi ya da fiziksel tuş yer almıyor

Samsung ve OPPO gibi akıllı telefon üreticilerinin yanı sıra Çinli Xiaomi de Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor. Hatta kısa bir süre önce İstanbul Avcılar'da 30 milyon dolar yatırımla kurulacak olan yeni fabrika onaylandı. Bununla birlikte 2021'in ilk çeyreğinde üretimlerin başlaması bekleniyor.

The #QuadCurvedWaterfallDisplay concept smartphone has no ports or buttons. It's a major advance towards a truly port-free unibody smartphone future. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/K3WQ7gIXXu — Xiaomi (@Xiaomi) February 5, 2021

Xiaomi'nin Twitter'da yeni paylaştığı akıllı telefon konsepti, dört kenarın da kavisli olması nedeniyle epey ilgi çekici. Çünkü bu tarzda ortaya çıkan birkaç prototip haricinde çok da örnek yok.

Ayrıca bu tweet'te yeni konsept telefonda herhangi bir bağlantı noktasının ya da fiziksel düğmenin olmadığı da özellikle belirtiliyor. Yani aslında yeni modelin tamamen kablosuz şarj üzerine kurgulandığı ve ek olarak fiziksel tuş görevlerinin de farklı şekilde gerçekleştirileceği ortaya çıkıyor.

Şimdilik bu konseptin ne zaman hayata geçeceği ise belli değil.