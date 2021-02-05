Teknoloji Xiaominin yeni akıllı telefon konseptinde bağlantı arabirimi ya da fiziksel tuş yer almıyor
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Xiaomi'nin yeni akıllı telefon konseptinde bağlantı arabirimi ya da fiziksel tuş yer almıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Twitter'dan paylaştığı gönderiyle birlikte yeni telefon konseptini duyurdu. Dört kenardan kavisli olan telefonda bağlantı arabirimi ya da herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor.

Yunus Emre Şahin Diğer
Xiaomi
Xiaomi

Samsung ve OPPO gibi akıllı telefon üreticilerinin yanı sıra Çinli Xiaomi de Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor. Hatta kısa bir süre önce İstanbul Avcılar'da 30 milyon dolar yatırımla kurulacak olan yeni fabrika onaylandı. Bununla birlikte 2021'in ilk çeyreğinde üretimlerin başlaması bekleniyor.

Xiaomi'nin Twitter'da yeni paylaştığı akıllı telefon konsepti, dört kenarın da kavisli olması nedeniyle epey ilgi çekici. Çünkü bu tarzda ortaya çıkan birkaç prototip haricinde çok da örnek yok.

Ayrıca bu tweet'te yeni konsept telefonda herhangi bir bağlantı noktasının ya da fiziksel düğmenin olmadığı da özellikle belirtiliyor. Yani aslında yeni modelin tamamen kablosuz şarj üzerine kurgulandığı ve ek olarak fiziksel tuş görevlerinin de farklı şekilde gerçekleştirileceği ortaya çıkıyor.

Şimdilik bu konseptin ne zaman hayata geçeceği ise belli değil.

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