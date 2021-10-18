Teknoloji Xiaominin yeni tepe seviyesi akıllı telefonuna dair patent görseli ortaya çıktı
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Xiaomi'nin yeni tepe seviyesi akıllı telefonuna dair patent görseli ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni tepe seviyesi akıllı telefonlarında kullanmayı planladığı tasarımın patenti ortaya çıktı. Dikkat çekici ayrıntılar arasında ön yüzün sol üst köşesinde kamera yer alırken, arkada ise kamera diziliminin alt alta yapılmış olması. Arkada ana lense ek olarak geniş açı ve periskop kameraların da yer alması bekleniyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Xiaominin yeni tepe seviyesi akıllı telefonuna dair patent görseli ortaya çıktı
Xiaomi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, tepe seviyesindeki modeller için çalışmalara devam ediyor. Cihazlar henüz duyurulmadan önce ortaya çıkan söylentiler ve alınan patentler aslında yenimodellereilişkin detayların da bilinmesini sağlıyor. Bu noktada 2020'de başvurusu yapılan ve yakın zamanda onaylanan yeni patentin önemi aslında oldukça büyük.

Patent çizimlerinden de kolayca fark edilebildiği gibi ön yüzde çerçeve artık yok denilebilecek kadar ince. Ayrıca ön kamera da sol üst kısma konumlandırılmış. Arkada ise kamera dizilimleri ve flaşlar görülebiliyor. Ayrıca ana kameranın boyutu oldukça büyük. Tüm lens ve sensörlerin alt alta dizilmiş olması dikkat çekici detaylardan biri.

Xiaomi'nin yeni tepe seviyesi modellerinde bu tasarımı benimsemesi bekleniyor.
Xiaomi'nin yeni tepe seviyesi modellerinde bu tasarımı benimsemesi bekleniyor.

Tasarıma dair önemli ayrıntılardan bir diğeri ise kavisli yapı. Her ne kadar kavisli yapı devam etse de Mi 11 ailesine göre düzleştirilmiş.

Şu an için bu tasarımın yeni hangi tepe seviyesi modelde tercih edileceği belli değil. Fakat yakın zamanda daha fazla detayın netleşmesi bekleniyor.

Xiaomi, yeni telefonlar için Saf Mod adını verdiği yeni özelliği hayata geçiriyor

Yeni ortaya çıkan detaylara göre Xiaomi, bunu engellemek için SafMod olarak isimlendirilen yeni bir özelliği devreye sokuyor. Bu sistem, kullanıcıların Xiaomi telefonlara Android uygulamalarını farklı mağazalardan yüklemesinin önüne geçiyor. Etkinleştirildiğinde, kullanıcılar resmi olmayan kaynaklardan ve uygulama havuzlarından APKyükleyemiyor.

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