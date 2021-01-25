Yeni 208 pazara havalı giriş yaptı

Yeni Peugeot 208’in basın tanıtımı, Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi’nde gerçekleştirildi. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, yeni modelin tanıtımında Peugeot Türkiye’nin, PSA’nın pazar verilerini açıklarken, 2021 vizyonunu da açıkladı.

SPORCU RUHUNU KORUDU

Fransız üretici Peugeot 208 modelini yeniledi. Yeni nesliyle yola çıkmaya başlayan model Avrupa’ya göre Türkiye’ye 1 yıl geç geldi. Tasarımıyla dikkat çeken yeni 208 daha sporcu detaylarla şekillenirken, kıyafetlerini de değiştirdi. Benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunulan yeni 208’de otomatik versiyonlar da bulunuyor. Avrupa’dan 1 yıl sonra Türkiye pazarına giriş yapan model, Active, Prime, Allure, Allure Selection, GT Line / GT olmak üzere 5 farklı donanıma sahip. GT versiyonunun ise GT Line’dan hiçbir farkı yok. Sadece logosu farklı. Yeni Peugeot 208 özellikleri arasında, normlarını karşılayan Euro 6.d standardına uygun benzinli ve dizel motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. Yine dizel motor olacak fakat GT veya GT Line isteyenler, için tek seçenek 130 beygirlik benzinli.

İbrahim Anaç

1.2 litrelik benzinli ünitenin ise 75, 100 ve 130 beygirlik seçenekleri var. Peugeot 3D i-Cockpit ile dikkat çekmeye devam eden model, iç mekanda da sınıf atlamış. Kabin içindeki tüm düğmeler ve kumandalar sürücünün kolayca ve gözünü yoldan ayırmadan erişebileceği bir konuma yerleştirilmiş. Active donanım seviyesinden itibaren orta konsol dolu olup karbon temalı yüzey, parlak siyah ve krom eklentiler gibi kaliteli malzemelerle süsleniyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 169 bin lira olarak belirlendi.

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