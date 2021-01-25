Teknoloji Yeni 208 pazara havalı giriş yaptı
OTOMOBİL

Yeni 208 pazara havalı giriş yaptı

Yeni 208 pazara havalı giriş yaptı

Fransız üretici Peugeot 208 modelini yeniledi. Bir yıl gecikmeyle Türkiye pazarına getirilen Peugeot 208, benzin ve dizel motorla birlikte, 5 ileri vites manuel ve 8 ileri tam otomatik şanzıman seçenekleriyle satışa sunuldu. 169 bin liradan başlayan fiyata sahip model performansı ve tasarımıyla yolların tozunu attıracak.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fransız üretici Peugeot 208 modelini yeniledi.
Fransız üretici Peugeot 208 modelini yeniledi.

Yeni Peugeot 208’in basın tanıtımı, Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi’nde gerçekleştirildi. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, yeni modelin tanıtımında Peugeot Türkiye’nin, PSA’nın pazar verilerini açıklarken, 2021 vizyonunu da açıkladı.

SPORCU RUHUNU KORUDU

  • Fransız üretici Peugeot 208 modelini yeniledi. Yeni nesliyle yola çıkmaya başlayan model Avrupa’ya göre Türkiye’ye 1 yıl geç geldi. Tasarımıyla dikkat çeken yeni 208 daha sporcu detaylarla şekillenirken, kıyafetlerini de değiştirdi. Benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunulan yeni 208’de otomatik versiyonlar da bulunuyor. Avrupa’dan 1 yıl sonra Türkiye pazarına giriş yapan model, Active, Prime, Allure, Allure Selection, GT Line / GT olmak üzere 5 farklı donanıma sahip. GT versiyonunun ise GT Line’dan hiçbir farkı yok. Sadece logosu farklı. Yeni Peugeot 208 özellikleri arasında, normlarını karşılayan Euro 6.d standardına uygun benzinli ve dizel motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. Yine dizel motor olacak fakat GT veya GT Line isteyenler, için tek seçenek 130 beygirlik benzinli.

İbrahim Anaç

1.2 litrelik benzinli ünitenin ise 75, 100 ve 130 beygirlik seçenekleri var. Peugeot 3D i-Cockpit ile dikkat çekmeye devam eden model, iç mekanda da sınıf atlamış. Kabin içindeki tüm düğmeler ve kumandalar sürücünün kolayca ve gözünü yoldan ayırmadan erişebileceği bir konuma yerleştirilmiş. Active donanım seviyesinden itibaren orta konsol dolu olup karbon temalı yüzey, parlak siyah ve krom eklentiler gibi kaliteli malzemelerle süsleniyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 169 bin lira olarak belirlendi.

300 ADET SATILDI HEDEF 11 BİN ADET

  • Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, 2021 yılında pazarın aynı büyüklükte olacağını belirterek, “2021 yılının başında yeni Peugeot 208 modelimizi Türkiye pazarına sunuyoruz. Ek olarak bildiğiniz gibi Peugeot markası elektrikli otomobiller konusunda çok iddialı. Yapılan araştırma çıktıları da Türk tüketicilerinin elektrikli bir araç tercih edeceklerse seçimlerinin Peugeot olabileceğini gösteriyor. 2021’in ikinci yarısında bir sürpriz yapabiliriz. Bir haftalık ön sipariş sürecinde 300 adet araç satıldı bile. 2021 için ise hedefimiz 11 bin adet” dedi. SUV segmentine de vurgu yapan Anaç şunları söyledi: “Nisan ayında yüzde 15 pazar payıyla pazar lideri olduk. 2020 yılında satılan yaklaşık 182 bin adet SUV’un 25 bin 960 adedini Peugeot SUV ailesi oluştururken, yüzde 14 pay ile tüm yılda toplam SUV segmentinde lider olduk” dedi.
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