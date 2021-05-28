Yeni AirPods Pro gelecek sene satışa sunulabilir

Yeni raporlar, Apple'ın ikinci nesil AirPods Pro modelini gelecek sene tanıtacağını gösteriyor. Ayrıca yeni kablosuz kulaklığın, özellikle spor takibine izin vermek için hareketsensörlerine sahip olacağı ve giriş seviyesi AirPods'ların ise artık Pro modellerine benzer güncellenmiş bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

Bloomberg, geçen yılki bir raporda, yaklaşan AirPods Pro'nun Galaxy Buds Plus ve Google PixelBuds benzeri kompakt bir tasarıma sahip olacağını düşünüyor. En son rapor, Apple'ın bu tasarımı test ettiği yönünde.

Tüm bunlara ek olarak iki yeni AirPods modelinin yanı sıra ekranla donatılan bir HomePods'un da ortaya çıkması söz konusu.

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