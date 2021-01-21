Yeni iPhone'larda Face ID teknolojisine ısı haritası da dahil edilebilir

Yeni nesil iPhone'larda Face ID'ye ek olarak ekran altı parmak izi tarayıcının da yer alacağı söyleniyor. Böylece maske nedeniyle şifre girmek zorunda kalan kullanıcıların parmak iziyle daha güvenli şekilde kilit açması söz konusu olabilir. Ancak yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple, Face ID teknolojisinde de önemli bir geliştirme üzerinde çalışıyor.

TEKNOLOJİ Yeni nesil iPhone'larda ekran altı parmak izi okuyucu yer alabilir

Yeni Face ID teknolojisinde daha çok parametrenin dikkate alınması kullanıcılar için güvenliğin bir üst aşamaya çıkacağı anlamına geliyor.

Face ID'ye ısı haritası eklenebilir

Yeni alınan bir patent, Face ID'ye yüz tanımanın yanı sıra yüzün ısı haritasını da ekleyerek daha sağlıklı ve güvenli bir mekanizma oluşturulacağını gösteriyor. Ancak şu an için tam anlamıyla nasıl çalışacağı ise belli değil.

Elbette henüz Apple tarafından gelen bir doğrulama da yok. Ancak patent konuyla alakalı bazı bilgilerin netlik kazanmasını sağlıyor.