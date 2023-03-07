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Teknoloji

Yerli teknolojiler global pazarda

Son teknoloji ürünlerle dev şirketlerin gövde gösterisi yaptığı Mobil Dünya Kongresi’nde yerli girişimciler de küresel arenada daha fazla kişiye ulaşabilme imkanı buldu.

Orhan Orhun Ünal
Orhan Orhun Ünal
04:00 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress/MWC), 200’den fazla ülkeden on binlerce katılımcıyla İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleştirildi.

Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress/MWC), 200’den fazla ülkeden on binlerce katılımcıyla İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleştirildi.

İnsanlığın geleceğine yön verecek teknolojilerin sergilendiği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress/MWC), 200’den fazla ülkeden on binlerce katılımcıyla İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleştirildi. ABD ile Çin arasındaki ticaret rekabetinin asıl nedeni olarak gösterilen yüksek teknoloji yarışında Uzak doğulu şirketlerin açık ara önde olduğu görüldü. Metaverse, son dönemin gözdesi sesli arama robotu Chatgpt ve sanal gerçeklik uygulamalarında ABD’li şirketler öne çıktı. 5G, 6G ve Wi-Fİ 7 teknolojilerinde ise Çinli ve Koreli firmaların üstünlüğü gözlendi.

Bu yıl deprem felaketi nedeniyle yerli şirketlerin tanıtım faaliyetleri biraz sönük geçse de yenilikçi ürünleri beğeni topladı.

30 FİRMADAN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

Mobil Dünya Kongresi, yerli girişimcilerin uluslararası arenada daha fazla kişiye ulaşabilmeleri ve iş görüşmeleri açısından önemliydi. MWC 2023’e katılan 30 kadar Türk girişimleri fuarda ürünleriyle göz doldurdu. Söz konusu sistemlere entegre robotik ürünler de yine ilgi odağı oldu. Teknopark İstanbul, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) gibi kurumlar destek verdikleri startup’lara yeni kapılar açmak için MWC’deki yerini aldı.

ASİST BT YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITTI

Asist Bilgi Teknolojileri, tamamen Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirilen baştan uca veri entegrasyonu sağlayan çözümü ‘VEDEG’ ve Türkiye’nin en çok kullanılan SMS Gateway altyapısı “Asistan” ile Türkiye Milli Pavilyonunda ürünlerini dünya pazarına sundu. SMS Gateway ürünü Asistan, kurumların SMS ve MMS gönderimlerini bir üst seviyeye çıkarıp daha güvenli bir iletişim kurmayı sağlıyor.


#Mobil Dünya Kongresi
#Ekonomi
#Ticaret
#Teknoloji
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Yerli teknolojiler global pazarda
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