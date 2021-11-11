Teknoloji YouTube beğenmeme sayılarını gizlemeye başlıyor
İNTERNET

YouTube beğenmeme sayılarını gizlemeye başlıyor

YouTube, içerik oluşturucuları olumsuz etkilediği gerekçesiyle beğenmeme sayılarını gizlemeye başlıyor. Düğme aynı şekilde duracak olsa da izleyiciler rakamları göremeyecek. Google, yaptığı araştırmalar sonucunda 'saldırıdan hoşlanmama durumunda azalma' meydana geldiğini duyurdu.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube beğenmeme sayılarını gizlemeye başlıyor
YouTube dislike

Google, bu hafta YouTube'taki tüm videolardan 'beğenmeme' sayılarını kaldıracağını duyurdu. Ancak duyuruya göre beğenmeme sayısı açık kalmaya devam edecek. Yani aslında yalnızca herkese açık şekilde görünmeyecek.

Google, bu yılın başlarında YouTube'ta beğenmeme sayılarının kaldırılmasının 'içerik oluşturucuları tacizden koruyup beğenmeme saldırılarını azaltıp azaltmayacağını' test eden bir deney yaptı. Deneme için seçilen izleyiciler, beğenmeme düğmesiyle etkileşime görebilir ancak sayı görüntüleyemez. Veriler, Google'a göre 'saldırıdan hoşlanmama davranışında azalma' durumunu gösterdi.

YouTube'un 'beğenmeme' sisteminde sayı gözükmeyecek olsa da kullanım devam edecek.
YouTube'un 'beğenmeme' sisteminde sayı gözükmeyecek olsa da kullanım devam edecek.

Varılan sonuç, YouTube'taki beğenmeme sayısını gizlemesini sağladı. Değişiklik 10 Kasım itibariyle hayata geçti ve zaman içinde tüm kullanıcılara yayılacak.

İçerik oluşturucular, videoların beğenmeme sayılarını görmeye devam edecek ve YouTube algoritması öneri sistemi için de beğenmeme sayılarını dikkate almaya devam edecek. Fakat izleyiciler buradaki beğenmeme sayılarını göremeyecek.

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