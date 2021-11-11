YouTube beğenmeme sayılarını gizlemeye başlıyor

Google, bu hafta YouTube'taki tüm videolardan 'beğenmeme' sayılarını kaldıracağını duyurdu. Ancak duyuruya göre beğenmeme sayısı açık kalmaya devam edecek. Yani aslında yalnızca herkese açık şekilde görünmeyecek.

Google, bu yılın başlarında YouTube'ta beğenmeme sayılarının kaldırılmasının 'içerik oluşturucuları tacizden koruyup beğenmeme saldırılarını azaltıp azaltmayacağını' test eden bir deney yaptı. Deneme için seçilen izleyiciler, beğenmeme düğmesiyle etkileşime görebilir ancak sayı görüntüleyemez. Veriler, Google'a göre 'saldırıdan hoşlanmama davranışında azalma' durumunu gösterdi.

YouTube'un 'beğenmeme' sisteminde sayı gözükmeyecek olsa da kullanım devam edecek.

Varılan sonuç, YouTube'taki beğenmeme sayısını gizlemesini sağladı. Değişiklik 10 Kasım itibariyle hayata geçti ve zaman içinde tüm kullanıcılara yayılacak.

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İçerik oluşturucular, videoların beğenmeme sayılarını görmeye devam edecek ve YouTube algoritması öneri sistemi için de beğenmeme sayılarını dikkate almaya devam edecek. Fakat izleyiciler buradaki beğenmeme sayılarını göremeyecek.