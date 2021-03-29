Teknoloji YouTube pandemi nedeniyle tekrardan video kalitesini düşürme kararı aldı
İNTERNET

YouTube pandemi nedeniyle tekrardan video kalitesini düşürme kararı aldı

Yüz milyonlarca insanın evden çalışmasına neden olan pandemi, dijital platformların da yeni adımlar atmasını sağlıyor. Son olarak YouTube, Avrupa ülkelerinde kısa süreliğine tekrardan çözünürlüğü düşürme kararı alıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube pandemi nedeniyle tekrardan video kalitesini düşürme kararı aldı
YouTube

Facebook, Twitter, Instagram ve Google, pandemi etkisiyle birtakımdüzenlemeler yapmaya devam ediyor. YouTube, geçen sene dünya genelinde yüz milyonlarca insanın evlere kapanmasıyla birlikte taleplere karşılık verebilmek için video kalitesini sınırlandırmıştı. Ardından kaliteyi tekrardan aynı seviyeye yükselten platform, şimdi benzer adımı tekrardan atmak zorunda kalıyor.

YouTube böylece kaliteyi düşürerek internet bağlantısında yoğunluk sebebiyle yaşanabilecek sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.
YouTube böylece kaliteyi düşürerek internet bağlantısında yoğunluk sebebiyle yaşanabilecek sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.

Yalnızca kısa bir süre için geçerli

Yalnızca Avrupaülkeleri için geçerli olan bu sistem, geçici olarak düşürüyor. Ancak bu düzenlemenin çok uzun sürmeyeceği ve yineyüksekkaliteye geçişin hızlıca sağlanacağı da belirtiliyor.

Konuyla alakalı geçtiğimiz dönemlerde Netflix ve benzer platformlar da adım atmış, Avrupaçapındaki trafiği önemli oranda azaltmıştı. Tabii bu durumda internet servis sağlayıcılara da söz düşüyor. Servis sağlayıcılar, taleplerin karşılanabileceğini ve herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünüyor.

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