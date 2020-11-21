Youtube’da çocuk şarkıları modası

Şu sıralar sosyal medya mecralarında çocuk şarkıları furyası yaşanıyor. Pandemi sürecinde eve kapanan ebeveynler çocuklarının bir anlamda oyalanmasını istedikleri için Youtube başta olmak üzere bu ortamdaki şarkılara yöneldi. Ortalama şarkının bile, 1 milyon görüntülenme potansiyeline sahip olduğu alanda, çocukların hoşuna gidecek basit bir melodi ve animasyon yapmak yeterli. Yani, aksiyonlu ve ilginç içerik üretme zorunluluğu yerine ‘bebek şarkısı yap, kazancı kap’ mantığı işliyor.

SALGIN SÜRECİNDE TIKLANMA ARTTI

Salgın sürecinde özellikle evde daha fazla zaman geçirme zorunluluğu nedeniyle anne babaların ilk tercihi internet oluyor. Eğitim alanında EBA uygulaması yanında, farklı oyun ve içerikler ilgi odağı durumunda. Çocuk şarkıları videoları içinde 410 milyon görüntülenmeye sahip, ‘Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor’, 247 milyonluk Pepe şarkıları, 200 milyon tıklanmalı ‘Alibaba’nın Çiftliği’, şarkılarının gösterdiği başarı diğer eğlence videolarını sollamış durumda. Hal böyle olunca, Youtuber olma heveslileri, çocuk bestesi yapma yolunu tutuyor.

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EVİNDEN PARA KAZANMAK İSTEYENE

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, evinden para kazanmak isteyen veya Youtube mecralarını deneyenlerin kestirme yolu oldu. Ninnilerin veya bilinen melodilerin çocukların dinleyeceği şekilde düzenlenmesi biraz da eğlenceli animasyonlarla süslenmesi yeterli Bunun yanında orijinal ve eğlenceli bestesi ile Youtube’a katılanlar da var.

Yeni kazanç işi

Öncelikle Youtube’dan para kazanmak o kadar kolay değil, yeni ücretlendirme modeli ve sayısız rakip nedeniyle eski gelirler yok. En azından şanslı birkaç kişiye nasip olan uç rakamlar söz konusu. Mevcut içerikler yanında asıl kazanç yayınlanan reklam ve sponsorluklardan karşılanıyor. Youtube mecralarında yapılan kabaca hesaplara göre, Türk izleyicilere yönelik bir kanal her bin görüntülenme için ortalama 1-3 lira arasında bir gelir sağlayabiliyor. 1 milyon tıklanma için ise benzer bir mantıkla bin ila 3 bin civarında bir meblağ elde edilebilir. 300 milyonluk izlenme alan Youtuber’ların yayına başladıkları tarihten itibaren 450-500 bin lirayı cebe attıklarını önemle hatırlatalım.