Teos Village Otel

Yeşilliklerle çevrili, turkuaz sularıyla huzur veren Teos Village’de dilerseniz çayınızı kahvenizi yudumlayacağınız, dilerseniz lezzetli mutfağından çıkan lezzetleri tadacağınız bahçemizle karşılaşacaksınız…

Her gün parlayan güneşin tadını geniş ve gölgeli terasta çıkarabilirsiniz! Maksimum konfor göz önünde tutularak yenilenen tesisimizde gün boyu keyifle vakit geçirebilirsiniz.

Teos Village İzmir, Seferihisar bölgesinde bulunmaktadır. Teos Village denize sıfır konumuyla dikkat çekmektedir. Tatiliniz boyunca çocuklarınızın güvenli bir şekilde ağırlanabilmesi için çocuk kulübü bulunmaktadır.

Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. 2 adet açık yüzme havuzu ile keyifli bir tatil yaşayabilirsiniz. Tesis Herşey Dahil konseptinde hizmet vermektedir. Tesiste bulunan açık restaurant, kapalı restaurantta yemeklerinizi yiyebilirsiniz.

Odanızda bulunan merkezi klima/split klima ile oda sıcaklığınız ayarlanabilir.

Konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz TV, telefon ve oda kasası standart odalarda mevcuttur.

Aksiyon sever tatilciler için dalgıçlık okulu imkanı bulunmaktadır.

Bay ve bayanlara ait özel iki plaj ve iki yüzme havuzumuz sayesinde tüm aile fertleri denizin, güneşin ve kumun tadını çıkarabilir.