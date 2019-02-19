Tercüme Yaptırmanın Püf Noktaları

Çevirimvar online tercüme bürosu gibi 7 gün 24 saat çeviri hizmeti sunan platformlar sayesinde artık evinizde ya da ofisinize otururken çeviri veya tercüme siparişi oluşturmanız mümkün. Üstelik bu süreç birkaç adımda ve birkaç dakikada halledilebilir kolaylıkta. Fakat yine de her çeviri platformu aynı kalitede hizmet sunmadığından dolayı özellikle akademik çeviri veya tercüme hizmeti alırken dikkat etmeniz gereken püf noktalar mevcuttur.

Alana Uygun Tercüman

Öncelikle çeviri veya tercüme hizmeti alırken siparişinize atanacak olan tercüman kritik rol oynamaktadır. Bunun sebebi ise her tercümanın her alanda aynı deneyime ve bilgiye sahip olmamasından gelmektedir. Özellikle de hukuki çeviri veya tıbbi çeviri gibi terminolojik bilgi gerektiren çeviri alanlarında tercümanın alana uyumlu olmaması hatalı çeviriye sebep olabilmektedir. Bu sebepten, tercüme bürosu ile çalışmadan önce mutlaka tercüman profilini incelemeniz ve size verilecek olan tercümanın kariyer geçmişi hakkına bilgi edinmelisiniz.

Kaliteli Tercüme ve Çeviri Hizmeti

Kaliteli tercüme ve çeviri hizmetinin bir diğer adı hatasız hizmettir. Tercüme ve çeviri hizmeti sonlanmış bile olsa çalışacağınız tercüme bürosu mutlaka size direkt olarak teslim etmeden önce birtakım testlere tabi tutmalıdır. Örneğin, son okuma ve kalite kontrol denetimi herhangi bir çeviri veya tercüme hizmetinde küçük de olsa hataları eleme yöntemlerindendir. Çevirimvar çeviri merkezi kalite kontrol denetiminden başarılı bir sonuç ile geçmeyen hiçbir çeviri siparişini müşteriye ulaştırmamaktadır. Bu da müşteri portföyünü genişleten ve kalitesini kanıtlayan firmaların uyguladığı yöntemlerdendir.

Hızlı Çeviri Hizmeti

Çeviri ve tercüme hizmeti alırken çeviri bürosunun hızlı çeviri hizmeti sunması en kritik özelliklerden biridir. Çünkü yurtiçi veya yurtdışı işlerinizle alakalı olabilecek çeviri veya tercüme siparişleriniz teslimat tarihini geçerse sizin birçok işinizin aksamasına sebep olacaktır. Bu nedenden dolayı, teslimat tarihine önem veren ve en geç teslimat tarihinde çeviri siparişini teslim etmeyi prensip olarak gören çeviri ve tercüme platformları ile çalışmanız yarı yolda kalma riskinizi azaltmaktadır.

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