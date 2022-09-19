Türk Hava Yolları kabin memuru alımı için ilan yayınladı! İşte THY iş ilanı detayları

THY kabin memuru ilanı 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Türk Hava Yolları resmî internet sitesi üzerinden yayımlandı. THY'den yapılan açıklama sonrası iş ilanıyla ilgilenen vatandaşlar, THY kabin memuru alımı başvuru ekranına ulaşmak ve başvuru şartlarını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, THY kabin memuru alımı ne zaman başlayacak? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

THY kabin memuru alım ilanı nereden yayınlandı?

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "kariyer.thy.com" üzerinden açılan ilanla ilgili detaylar da paylaşıldı. Buna göre, aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye "https://careers.turkishairline..." adresinden ulaşılabilecek.

THY kabin memuru alımı genel şartlar

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Daha önce THY AO veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

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THY kabin memuru alımı fiziki şartlar neler?

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

THY AO Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak.

THY kabin memuru alımları sağlık koşulları neler?

Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

THY AO Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY AO iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

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THY AO, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

THY AO’da Kabin Memuru olarak görev yapmaya engel teşkil eden sağlık koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

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Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızdan, göreve başlama aşamasında Ortaklığımızın uçuş operasyonlarını etkilemeyecek şekilde COVID-19 (içerik ve süre olarak Sağlık Bakanlığının bağışık olarak kabul ettiği) aşılarını, Menenjit (Konjüge Meningokok Serogrup A Aşısı), Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) ve Sarı Humma aşılarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

THY kabin memuru alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY AO resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ile işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek, sağlık raporu ve belgelerinin onaylanması sonrası adaylar eğitime yönlendirileceklerdir.

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Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri:

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, aşağıdaki online uygulama, test, sınav ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

Online İngilizce Testi

THY AO İngilizce Sınavı

Online Yetkinlik Envanteri

Online 2.Yabancı Dil Testi (Varsa)

Mülakat Süreçleri

Belge Kontrolü İngilizce Mülakatı Boy-Kilo Ölçümü Dövme ve Yara izi Kontrolü 2. Yabancı Dil Mülakatı(Varsa) Kurul Mülakatı Psikolog Görüşmesi