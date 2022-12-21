Kabin memuru maaşı ne kadar?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız.

Kabin memuru maaşı ne kadar?

2022 yılı için kabin memuru maaşları değişiyor. Maaşlar tamamen nitelik, Eğitim seviyesi ve tecrübeye göre değişiklik gösteriyor. Ortalama Kabin Memuru Maaşları şöyle:

En Düşük Kabin Memuru Maaşları: 17.000 TL

En Yüksek Kabin Memuru Maaşları: 20.000 TL

Ortalama Kabin Memuru Maaşları: 18.000 TL

THY kabin memuru başvuru şartları neler?

- T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

- 01/01/1984 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

- En az lise mezunu olmak

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

- Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

THY kabin memuru yaş boş fiziki şartları neler?

- Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

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- Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

Kabin Memuru Ne Demek?

Kabin memuru; yolcuların, havayolu firmasının belirlediği güvenlik ve konfor standartlarına uygun bir şekilde seyahat etmesini sağlar.

Kabin Memuru Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yurt içi ve yurt dışı destinasyonlara yapılan uçuşlar sırasında, yolcuların rahatı ve güvenliğini sağlamakla görevli olan kabin memurunun diğer sorumlulukları şunlardır;

Uçuştan önce tüm kabin düzenleme görevlerini yerine getirmek,

Yiyecek, içecek, battaniye, okuma materyali, acil durum ekipmanı ve diğer malzemelerin uçakta olduğundan ve yeterli miktarda tedarik edildiğinden emin olmak,

Uçağa giriş yapan yolcuları selamlamak ve koltuklarını bulmaları için yardım etmek,

Tüm acil durum prosedürleri, acil durum ekipmanları hakkında yolculara sözlü olarak ve işaret diliyle bilgilendirmede bulunmak,

Türbülans gibi durumlarla karşılaşıldığında yolcuları rahatlatmak,

Acil durumlarda ilk yardım uygulamak,

Yolculara yiyecek ve içecek servisi yapmak,

Uçak içerisinde tax free ürün satışı gerçekleştirmek,

Tüm yolculara kibar ve empatik bir yaklaşım içerisinde hizmet vermek,

Çocuk, engelli yaşlı ve hamile gibi özel yardıma ihtiyacı olan kişilere destek vermek,

Kabinin temiz tutulmasını sağlamak,

Yolculuk tamamladıktan sonra yazılı uçuş raporu hazırlamak,

Havayolu misyon, beyan ve politikalarına bağlı olmak,

Güvenlik için tüm havacılık kural ve yönetmeliklerine uymak.

Kabin memuru nasıl olunur?

Kabin memuru olmak için iki yıllık eğitim veren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri önlisans programından mezun olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca, bu görevi yapacak kişilerin adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir.

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Kabin Memurunda Olması Gereken Özellikler

Acil ve stresli durumlarda sakin kalıp hızlı yanıt verebilmek, Bir ekibin parçası ya da bireysel olarak çalışabilmek, Resmi tatil, hafta sonu ya da gece gibi değişken zamanlarda çalışabilmek, Kapalı alanda uzun süre ayakta çalışabilecek fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olmak, Sözlü iletişim becerisi yüksek olmak, Giyim ve dış görünüşüne özen göstermek, Boy ve kilo dengesine sahip olmak, Düzgün bir diksiyona sahip olmak, Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak; görevini yapmış ya da tecil ettirmiş olmak.