TikTok, genç kullanıcıların çevrimiçi güvenliğini artırma ve sağlıklı dijital alışkanlıklar oluşturma amacıyla platformuna yeni ebeveyn kontrol özellikleri ekledi.

TikTok'un "Aile Eşleştirme" özelliği, ebeveynlerin çocuklarının TikTok kullanımını daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan önemli bir araçtır. Bu yenilikler, ebeveynler, çocuklarının TikTok'ta geçirdiği süreyi sınırlayabilir ve günlük kullanım limitleri belirleyebilir. Belirli saatlerde uygulamanın kullanımını engelleyebilirler. Ebeveynler, çocuklarının yaşlarına uygun olmayan içeriklere erişimini kısıtlayabilirler. Kısıtlı Mod Sayesinde çocukların erişebileceği içerikler sınırlanabilir. Ebeveynler, çocuklarının gizlilik ayarlarını yönetebilir, kimlerin onlara mesaj gönderebileceğini ve videolarına yorum yapabileceğini kontrol etmeye imkan sağlıyor.

TİKTOK TİME AWAY ÖZELLİĞİ NEDİR?

Dijital yaşam dengesini sağlamak amacıyla tanıtılan "Time Away" özelliği, ebeveynlerin belirli saat dilimlerinde TikTok’a erişimi engellemesine olanak tanıyor. Bu özellik, okul saatleri, aile zamanı, akşam yemekleri veya uyku zamanı gibi öncelikli dönemlerde erişimi kısıtlayarak, gençlerin sosyal medya kullanımını dengelemeyi amaçlıyor. Böylece, çocukların çok uzun süre çevrimiçi kalmaları önlenirken, ebeveynler de dijital alışkanlıkların sağlıklı bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunabilecek.

WİND-DOWN MODU NEDİR?

TikTok’un “Wind-Down” modu, özellikle genç kullanıcıların uyku düzenlerini desteklemek ve gece saatlerinde dijital alışkanlıklarını dengelemek amacıyla geliştirilmiş bir özelliktir.

Bu mod, 16 yaş altındaki kullanıcılar için saat 22.00’den sonra otomatik olarak devreye girerek kullanıcıları uyumaya teşvik eden bir ekran bildirimi gösterir. Rahatlatıcı müzikler eşliğinde, sakinleştirici bir atmosfer oluştururken, kullanıcıların ekran kullanımını sınırlandırmaları için farkındalık sağlar.

Ayrıca, nefes egzersizleri gibi önerilerle daha sağlıklı bir uyku rutini oluşturulmasına yardımcı olur. TikTok, bu modun ilerleyen süreçlerde meditasyon egzersizleri gibi özelliklerle daha kapsamlı bir hale geleceğini de duyurdu.

TİKTOK AİLE EŞLEŞTİRME ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIR?