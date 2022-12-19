Özgün Bayburt TOKİ KURA çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
ÖZGÜN HABERLER

Bayburt TOKİ KURA çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Bayburt’ta yapılan kura çekilişi tamamlanıyor. Bayburt Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde yapılacak 252 adet konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte Bayburt TOKİ kura çekiliş sonuçları, Bayburt TOKİ çekiliş sonuçları 2+1, 3+1 sorgulama ekranı, TOKİ Bayburt kazananlar isim listesi konularının detayları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Bayburt kura çekimi 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama
Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Bayburt’ta kura çekilişleri 19 Aralık tarihlerinde yapılıyor. Bayburt kura çekilişi 19 Aralık Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla düzenleniyor. 3 ilçede toplam 252 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri için geri sayım devam ediyor. İşte TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın ve nihai isim listesi sorgulama sayfası...

Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi

Bayburt TOKİ merkez kura sonuçları isim listesi

  • Ahmet Erkuvan
  • Asef Akbal
  • Şefika Kalhan
  • Emine Kani
  • Ferhat Cebe
  • Özden Bayrak
  • Şifa Karabacak
  • Efrail Güngör
  • Yakup Dündar
  • Sevil Bayram

Hicran Tutal

Hanife Çakmak

Sakine Yılmaz

Nebahat Bakir

Mustafa Yılmaz

Harun Demirhan

Hamiyet Ölmez

İsminaz Çoban

Şahzade Akgün

Nizam Asan

Muhammet Ali Karaaslan

Yusuf Köprücü

Ali Yıldız

Murat Akkuş

Halime Çakır

Sedanur Köroğlu

Ali Osman Aktan

Ahmet Muhammet Türk

Furkan Akbaş

Serap Şahin

Serhat Yılmazoğlu

Recep Yavuz

Emre Yazıcı

Serdar Başkurt

Emir Doğan Göktaş

Abdullah Başar

Muhammed Çevik

Olgun Soydaş

  • Yusuf Bayram
  • Erol Dursun
  • Yusuf Kelleci
  • Sefacan Sarıkaya
  • Yeliz Köse
  • Siyare Demirhan
  • Ekrem Baytemür
  • Bilal Seymen
  • Kudret Baştürk
  • Muhammet Hanefi Aydemir
  • Recep Çırak
  • Züleyha Erbay
  • Naime Rümeysa Çalışkan
  • Elanur Çetin
  • Muharrem Akdağ
  • Dilek Fidan
  • Naci Şeker
  • Metin Akbal
  • Fırat Baytemür
  • Talat Eraslan
  • Emrah Bayramoğlu
  • Kaya Coşkun
  • zehra Kaymak
  • Birgül Demir
  • Yasemin Çakır
  • Ömer Başkan
  • Gülser Hancı
  • Melike Muslu
  • Murat Irmak
  • Abdulsabet Korkmaz

Bayburt Demirözü TOKİ kura sonuçları isim listesi

  • Mehmet Kaçmaz
  • Emre Abidinoğlu
  • Alparslan Bali
  • Fatmatüz Zehra Çiğdem
  • Ahmet Akarsu
  • İsmet Türk
  • Nuriye Ateş
  • Emsal Kaygısız
  • Bahattin Savaş
  • Şenay Atli
  • Cevat Yılmaz
  • Nezide Baştürk
  • Recep Fidan
  • Mikail Şeker
  • Nagihan Kılıç
  • Gökhan Güder
  • Yunus Demireli
  • Emirhan Ay
  • Oğuzhan Adıgüzel
  • Serhat Açıkgöz
  • Ercan Kurt
  • İlhami Akdeniz
  • Ayşegül Timur
  • Yunus Akdeniz
  • Osman Akyüz
  • Şadi Okatar
  • Ali Bayrak
  • Ferhat Çeri
  • Fatime Kaçan
  • İsmail Atsız
  • Münevver Atli

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

BAYBURT TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
ÖZGÜN
TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
Türk Görev Gücü geri dönüyor

'Türk Görev Gücü' geri dönüyor

​Katar'a destek için gitmişlerdi: Türkiye'nin gururu oldular.
TSKnın yeni gücü

TSK'nın yeni gücü

Sadece sayılı ülkede var: Dakikada altı atış yapıyor.
İlk kruvaziyer gemisi Orduya demir attı: Hayaldi gerçek oldu

'CHP ve yavru muhalefet onlarla beraber yürüyor.'

​Dünya Kupası iki yılda bir düzenlenebilir.

TÜİK rakamları güncelledi: İl il belli oldu.

Herkes para kazanmak için topluyordu: Artık dokunamayacaklar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.