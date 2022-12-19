Bayburt TOKİ KURA çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Bayburt’ta kura çekilişleri 19 Aralık tarihlerinde yapılıyor. Bayburt kura çekilişi 19 Aralık Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla düzenleniyor. 3 ilçede toplam 252 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri için geri sayım devam ediyor. İşte TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın ve nihai isim listesi sorgulama sayfası...

Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi

Bayburt TOKİ merkez kura sonuçları isim listesi

Ahmet Erkuvan

Asef Akbal

Şefika Kalhan

Emine Kani

Ferhat Cebe

Özden Bayrak

Şifa Karabacak

Efrail Güngör

Yakup Dündar

Sevil Bayram

Hicran Tutal

Hanife Çakmak

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Sakine Yılmaz

Nebahat Bakir

Mustafa Yılmaz

Harun Demirhan

Hamiyet Ölmez

İsminaz Çoban

Şahzade Akgün

Nizam Asan

Muhammet Ali Karaaslan

Yusuf Köprücü

Ali Yıldız

Murat Akkuş

Halime Çakır

Sedanur Köroğlu

Ali Osman Aktan

Ahmet Muhammet Türk

Furkan Akbaş

Serap Şahin

Serhat Yılmazoğlu

Recep Yavuz

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Emre Yazıcı

Serdar Başkurt

Emir Doğan Göktaş

Abdullah Başar

Muhammed Çevik

Olgun Soydaş

Yusuf Bayram

Erol Dursun

Yusuf Kelleci

Sefacan Sarıkaya

Yeliz Köse

Siyare Demirhan

Ekrem Baytemür

Bilal Seymen

Kudret Baştürk

Muhammet Hanefi Aydemir

Recep Çırak

Züleyha Erbay

Naime Rümeysa Çalışkan

Elanur Çetin

Muharrem Akdağ

Dilek Fidan

Naci Şeker

Metin Akbal

Fırat Baytemür

Talat Eraslan

Emrah Bayramoğlu

Kaya Coşkun

zehra Kaymak

Birgül Demir

Yasemin Çakır

Ömer Başkan

Gülser Hancı

Melike Muslu

Murat Irmak

Abdulsabet Korkmaz

Bayburt Demirözü TOKİ kura sonuçları isim listesi

Mehmet Kaçmaz

Emre Abidinoğlu

Alparslan Bali

Fatmatüz Zehra Çiğdem

Ahmet Akarsu

İsmet Türk

Nuriye Ateş

Emsal Kaygısız

Bahattin Savaş

Şenay Atli

Cevat Yılmaz

Nezide Baştürk

Recep Fidan

Mikail Şeker

Nagihan Kılıç

Gökhan Güder

Yunus Demireli

Emirhan Ay

Oğuzhan Adıgüzel

Serhat Açıkgöz

Ercan Kurt

İlhami Akdeniz

Ayşegül Timur

Yunus Akdeniz

Osman Akyüz

Şadi Okatar

Ali Bayrak

Ferhat Çeri

Fatime Kaçan

İsmail Atsız

Münevver Atli

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

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