Bayburt TOKİ KURA çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Bayburt’ta kura çekilişleri 19 Aralık tarihlerinde yapılıyor. Bayburt kura çekilişi 19 Aralık Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla düzenleniyor. 3 ilçede toplam 252 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri için geri sayım devam ediyor. İşte TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın ve nihai isim listesi sorgulama sayfası...
Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi
Bayburt TOKİ merkez kura sonuçları isim listesi
- Ahmet Erkuvan
- Asef Akbal
- Şefika Kalhan
- Emine Kani
- Ferhat Cebe
- Özden Bayrak
- Şifa Karabacak
- Efrail Güngör
- Yakup Dündar
- Sevil Bayram
Hicran Tutal
Hanife Çakmak
Sakine Yılmaz
Nebahat Bakir
Mustafa Yılmaz
Harun Demirhan
Hamiyet Ölmez
İsminaz Çoban
Şahzade Akgün
Nizam Asan
Muhammet Ali Karaaslan
Yusuf Köprücü
Ali Yıldız
Murat Akkuş
Halime Çakır
Sedanur Köroğlu
Ali Osman Aktan
Ahmet Muhammet Türk
Furkan Akbaş
Serap Şahin
Serhat Yılmazoğlu
Recep Yavuz
Emre Yazıcı
Serdar Başkurt
Emir Doğan Göktaş
Abdullah Başar
Muhammed Çevik
Olgun Soydaş
- Yusuf Bayram
- Erol Dursun
- Yusuf Kelleci
- Sefacan Sarıkaya
- Yeliz Köse
- Siyare Demirhan
- Ekrem Baytemür
- Bilal Seymen
- Kudret Baştürk
- Muhammet Hanefi Aydemir
- Recep Çırak
- Züleyha Erbay
- Naime Rümeysa Çalışkan
- Elanur Çetin
- Muharrem Akdağ
- Dilek Fidan
- Naci Şeker
- Metin Akbal
- Fırat Baytemür
- Talat Eraslan
- Emrah Bayramoğlu
- Kaya Coşkun
- zehra Kaymak
- Birgül Demir
- Yasemin Çakır
- Ömer Başkan
- Gülser Hancı
- Melike Muslu
- Murat Irmak
- Abdulsabet Korkmaz
Bayburt Demirözü TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Mehmet Kaçmaz
- Emre Abidinoğlu
- Alparslan Bali
- Fatmatüz Zehra Çiğdem
- Ahmet Akarsu
- İsmet Türk
- Nuriye Ateş
- Emsal Kaygısız
- Bahattin Savaş
- Şenay Atli
- Cevat Yılmaz
- Nezide Baştürk
- Recep Fidan
- Mikail Şeker
- Nagihan Kılıç
- Gökhan Güder
- Yunus Demireli
- Emirhan Ay
- Oğuzhan Adıgüzel
- Serhat Açıkgöz
- Ercan Kurt
- İlhami Akdeniz
- Ayşegül Timur
- Yunus Akdeniz
- Osman Akyüz
- Şadi Okatar
- Ali Bayrak
- Ferhat Çeri
- Fatime Kaçan
- İsmail Atsız
- Münevver Atli
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
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