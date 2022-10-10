Özgün TOKİ Bursa arsa yerleri belli oldu
ÖZGÜN HABERLER

TOKİ Bursa arsa yerleri belli oldu

TOKİ arsa satış yerleri belli oldu. Cumhuriyet tarihinen en büyük sosyal konut projesinde arsa başvuruları 10 Ekim itibariyle başladı. "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin "İlk Evim Arsa" başvuruları e-Devlet üzerinden TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınıyor. Kimlik nosu son hanesi 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı, 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba, 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe, 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma, 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi başvurularını gerçekleştirecek. 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren ise herkes başvurusunu e devlet ve bankalar üzerinden yapacak. TOKİ arsa satışı yapılacak iller listesi açıklandı. Peki TOKİ Bursa arsaları nereye, nasıl yapılacak? 2022 Bursa TOKİ kapsamında satılan arsalar nerede ve hangi ilçelerde olacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Bursa arsaları nereye, nasıl yapılacak? 2022 Bursa TOKİ kapsamında satılan arsalar nerede ve hangi ilçelerde olacak?
Bursa TOKİ kapsamında satılan arsalar nerede ve hangi ilçelerde olacak?

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular bugün başladı. 'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

TOKİ arsaları kaç metre kare olacak?

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin kura ile belirleneceği projede başvuru bedeli 500 lira olacak. Müstakil ve hisse parselli arsa satışı 10 yıl vadeli şekilde yapılacak.

TOKİ Bursa arsa yerleri

TOKİ Bursa arsa için başvurular bugün başladı. Vatandaşlar başvurmadan önce konutların hangi bölge ve ilçelerde yapıldığını araştırıyor. Bu noktada ise "TOKİ Bursa arsa satışı nerede ve hangi ilçelerde yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Bursa TOKİ arsa satışı yapılacak ilçeler:

TOKİ arsa ödeme planı

  • Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

TOKİ arsa başvuru şartları

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

İstanbul'da bulunan TOKİ arsaları nerede, hangi ilçede?
ÖZGÜN
İstanbul'da bulunan TOKİ arsaları nerede, hangi ilçede?

TOKİ Antalya arsa nerede? TOKİ arsa listesi
ÖZGÜN
TOKİ Antalya arsa nerede? TOKİ arsa listesi

TOKİ arsaları nerede? İşte Ankara TOKİ arsa satışı ilçeleri
ÖZGÜN
TOKİ arsaları nerede? İşte Ankara TOKİ arsa satışı ilçeleri

İzmir'de TOKİ arsa satışı nerelerde yapılacak?
ÖZGÜN
İzmir'de TOKİ arsa satışı nerelerde yapılacak?

TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri
ÖZGÜN
TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri

Akyazıda maç başladı

Akyazı'da maç başladı

​Trabzonspor, Kasımpaşa'yla karşı karşıya geliyor.
Ucu bucağı görünmüyor

Ucu bucağı görünmüyor

AFAD sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikram etti.
Yunan tahriki devam ediyor: Şimdi de askeri araçları Sakız Adasına getirdiler

​Diyarbakır annelerinin nöbeti devam ediyor.

​Kilise liderleri 'işgali meşrulaştırır' diyerek karşı çıktı.

​Uzlaşamayan altılı masada yeni formül belli oldu.

Kiev saldırısı sonrası Zelenskiy'e tehditler savurdu.

Erdoğan'ın video konferans katılımıyla yarın açılıyor.

​Çarpıcı iddia: Avrupa'nın en güçlü orduları arasındaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.