İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi merak konusu olurken, başvuru yapanlar TOKİ tarafından değerlendirmeye alındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 il genelinde toplamda 250 bin konut inşa edilecek. İstanbul Avrupa Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isimleri yayınlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için büyük bekleyiş devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen 81 ilde 250 bin konut projesi kapsamında evi olmayan kişiler ev sahibi olacak. Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem hadisesinin ardından TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul’un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.