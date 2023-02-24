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TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023

TOKİ İstanbul kura çekimi bu yıl içinde yapılması planlanan projeler arasında yer alıyor. 81 ilde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinde toplamda 250 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Başvuruları geçtiğimiz yıl e-Devlet üzerinden alan TOKİ bazı illerde çekilişleri gerçekleştirmişti. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri çekiliş tarihi ise belirsizliğini korurken Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası birçok faaliyet askıya alındı. Peki, TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu mu?

13:46 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi merak konusu olurken, başvuru yapanlar TOKİ tarafından değerlendirmeye alındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 il genelinde toplamda 250 bin konut inşa edilecek. İstanbul Avrupa Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isimleri yayınlandı.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için büyük bekleyiş devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen 81 ilde 250 bin konut projesi kapsamında evi olmayan kişiler ev sahibi olacak. Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem hadisesinin ardından TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul’un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ İSTANBUL AVRUPA İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Avrupa Yakası 2023 kura çekimine katılacaklar ve katılamayacakların isimleri belli oldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul Avrupa Yakası'nda kuraya çekimine hak kazananların katılacakları kuraların tarihi ise henüz belli değil.

TOKİ İstanbul Anadolu Yakası kuraya hak kazanalar ve reddedilenlerin listesi ise henüz yayımlanmadı.



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17 dakika önce
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TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023
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