TOKİ Karaman konut kura sonuçları
Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmaya devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gerçekleştirdiği kura çekilişi ile hak sahiplerini belirliyor. TOKİ karaman Bölükyazı projesinde 6 konut çekilişi için 55 başvuru yapıldı.
TOKİ karaman Bölükyazı konut kura sonuçları hak sahibi isim listesi
TOKİ karaman Bölükyazı konut kura sonuçları hak sahibi isim listesi
TOKİ karaman Bölükyazı konutu yedek kura sonuçları
TOKİ karaman Bölükyazı konutu yedek kura sonuçları
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#TOKİ Karaman Bölükyazı konut kura sonuçları
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