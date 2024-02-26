Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 28 ilde 10 bin iş yeri için başvurular 7 Kasım 2022’de tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte kura çekimleri etaplar halinde gerçekleşti. Toplam 37 bin 955 başvurunun olduğu il genelinde 2 bin 706 konut yapılacak. Sivas’ta yapılacak işyeri sayısı 200 olarak açıklanmıştı. Peki İlk işyerim Sivas sanayi siteleri ne zaman proje aşamasına geçecek? İlk işyerim Sivas projesi ne zaman bitecek, teslim edilecek, projede son durum nedir?