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TOKİ karaman Bölükyazı konut belirleme kuraları çekidi: İşte 2+1 kura sonuçları isim listesi

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Karaman Merkez Bölükbaşı projesindeki konutların kura çekilişi gerçekleştirildi. İşte 2+1 kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

14:18 - 26/02/2024 الإثنين
Yeni Şafak
TOKİ Karaman konut kura sonuçları
TOKİ Karaman konut kura sonuçları

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmaya devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gerçekleştirdiği kura çekilişi ile hak sahiplerini belirliyor. TOKİ karaman Bölükyazı projesinde 6 konut çekilişi için 55 başvuru yapıldı.

TOKİ karaman Bölükyazı konut kura sonuçları hak sahibi isim listesi

TOKİ karaman Bölükyazı konutu yedek kura sonuçları



#TOKİ
#TOKİ Karaman
#TOKİ Karaman Bölükyazı konut kura sonuçları
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