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TOKİ satışları 43 şehirde başladı: Hangi illerde konut ve işyeri satışı olacak?

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'in de dahil olduğu 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 iş yerini vadeli olarak satacağını açıkladı. TOKİ, konut ve iş yerlerini almak isteyen alıcıların, konutları yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerini ise yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile alabileceklerini duyurdu. İşte haberin detayları.

10:17 - 29/01/2024 الإثنين
Güncelleme: 10:17 - 29/01/2024 الإثنين
Yeni Şafak
TOKİ başvuruları 43 il için başladı
TOKİ başvuruları 43 il için başladı

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'in dahil olduğu 26 ilde konut; bu illerin bazılarının da yer aldığı toplam 29 ilde ise iş yeri satışı yapacak. TOKİ başvuru süreci de başladı. Peki TOKİ satıları hangi illerede var? TOKİ konut ve işyeri satış fiyatı ne kadar, peşinat tutarı ve vade sayısı kaç? İşte detaylar.

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN SATILACAK?

Açık artırma, konutlar için 07 Şubat 2024 Çarşamba, iş yerleri için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30'a kadar alınacaktır.

TOKİ KONUT SATIŞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

TOKİ İŞYERİ SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.


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