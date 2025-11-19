TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 500 bin sosyal konut projesinde kritik tarihler belli oldu

Türkiye’nin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için geri sayım devam ediyor. Dar gelirli ailelerin uygun fiyatlarla ev sahibi olmasını hedefleyen projede başvurular Aralık ayında sona ererken, vatandaşların en çok merak ettiği konu TOKİ kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre, hak sahipliği kura süreci 2025’in son haftasında başlayacak.





500 bin konut projesine başvurular 19 Aralık’ta bitiyor

TOKİ’nin hayata geçirdiği dev proje, 81 ilde dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ödeme planlarıyla konut sahibi olma imkânı sunuyor. Başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025, banka şubeleri üzerinden ise 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.





Başvurular ilk olarak TCKN'nin son hanesine göre 10–14 Kasım tarihleri arasında, ardından 15 Kasım–19 Aralık döneminde tüm vatandaşlara açıldı. Yoğun ilginin devam ettiği projeye yüz binlerce kişinin başvuru yaptığı belirtiliyor.





TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte resmî kura takvimi

TOKİ’nin yayımladığı 2025–2026 hak sahipliği takvimine göre kura süreci oldukça detaylı şekilde planlandı:

Hak Sahipliği Kurası:

29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026

Bu aşamada proje kapsamındaki her il için ayrı ayrı kura çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. Kuralar noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek.

Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026

Hak sahibi olan vatandaşlar, konutlarının blok ve daire numaralarını bu aşamada öğrenecek.

Projelerin İhale Edilmeye Başlanması: Kasım 2025 itibarıyla

TOKİ birçok ilde ihale hazırlıklarını tamamladı ve projelerin büyük kısmını 2025 bitmeden ihale aşamasına taşımayı planlıyor.

Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanması: Şubat 2026





Hak sahibi vatandaşlar, sözleşmelerini ilgili bankalar ve TOKİ birimleri üzerinden imzalayacak.





TOKİ konut teslimleri 2027’de başlıyor

TOKİ’nin resmi planına göre ilk konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla yapılacak. Bazı projelerde süreç daha erken tamamlanabilirken, yoğun nüfuslu büyük şehirlerde teslimlerin kademeli şekilde yürütülmesi bekleniyor.





Başvuru bedeli iade edilecek mi?

Projeye başvuran vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan başvuru ücreti iadesi de netleşti. Kurada ismi çıkmayan başvuru sahiplerine, ödedikleri 5.000 TL başvuru bedeli eksiksiz şekilde iade edilecek.





TOKİ 500 bin konut projesi neden bu kadar önemli?

Uygun fiyatlı sosyal konut üretiminin artırılması Kentsel dönüşüm süreçlerine destek Dar gelirli ailelerin ev sahibi olma oranının yükseltilmesi İnşaat sektöründe yeni istihdam yaratılması Büyükşehirlerde artan kira baskısının hafifletilmesi





Bu nedenle proje, hem sosyal politika hem de ekonomi açısından Türkiye’nin son yıllardaki en büyük konut adımı olarak görülüyor.







