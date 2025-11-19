TOKİ konutlarının teslim süreci merakla takip edilirken, kurum bir yandan 500 bin sosyal konut hamlesini sürdürmeye devam ediyor. Diğer taraftan yapımı biten projelerde anahtarlar peyderpey hak sahiplerine teslim ediliyor. TOKİ, tamamlanan konutlara ilişkin il bazında güncel teslim takvimini kamuoyuyla paylaştı. İşte TOKİ sosyal konutları teslim tarihleri.
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ bir yandan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut inşaatlarını hızlandırırken, diğer yandan da tamamlanan projelerin anahtar teslimlerini hak sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. TOKİ evleri teslim tarihleri il il güncellendi. İşte il il TOKİ konutları teslim tarihleri 2025.
TOKİ 500 bin sosyal konut teslimleri ne zaman?
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ Van sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van Gürpınar Kığzı Mahallesi'nde yapımına başlanan 100 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim edildi.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Çanakkale TOKİ sosyal konutları teslim edildi mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çanakkale İli Biga İlçesi Karabiga Mahallesi'nde yapımına başlanan 104 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim edildi.
TOKİ Amasya sosyal konutlar teslim edildi mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Amasya Hamamözü'nde yapımına başlanan 186 adet sosyal konut hak sahiplerine teslim edildi.
Erzurum TOKİ konutları teslim edildi mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Erzurum Aşkale'de yapımına başlanan 159 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.