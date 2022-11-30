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TOKİ evlerine ne zaman yerleşilecek?

TOKİ evleri teslim tarihi, araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleri olan konutlar için üçüncü etap kura çekilişleri bugün İstanbul Tuzla Aydınlı kura çekilişi ile devam ediyor. Hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenerek il il isim listesi duyuruluyor. TOKİ sonuçlarının açıklanması ile kuraya çıkan kişiler evlere ne zaman taşınacağını merak ediyor. TOKİ konutlarına ne zaman yerleşilecek, ne zaman taşınılacak? TOKİ teslimat tarhileri belli oldu mu? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ kurası çıkanlar ne zaman taşınacak, ne zaman eve yerleşilecek?
TOKİ

TOKİ kuraları devam ediyor. 81 ilde toplamda 250 bin konut için kuralarında birinci ve ikinci etapta 23 ilde 50 bin 302 konut için hak sahipleri belirlendi. Üçüncü etap kura tarihleri de belli oldu. "TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, 2022 TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihleri belli oldu mu?" soruları gündeme geldi.

TOKİ EVLERİNE NE ZAMAN YERLEŞİLECEK?

TOKİ teslimatı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz 81 il ve tüm ilçelerimizde 2023-28 arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır." açıklamasında bulundu.

ÜÇÜNCÜ ETAP TOKİ KURA TARİHLERİ

7 ilde gerçekleştirilecek 13 bin 807 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

1 Aralık 2022: Bolu 902 konut

1 Aralık 2022:Karaman 751 konut

2-3 Aralık 2022: Düzce 1100 konut

2-7 Aralık 2022:Konya 7 bin 655 konut

4-5 Aralık 2022: Zonguldak 1650 konut

6 Aralık 2022: Bartın 850 konut

7 Aralık 2022:Karabük 899 konut

TOKİ KURALARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir için kura tarihleri henüz belli değil. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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