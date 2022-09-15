TOKİ taksitleri sabit mi olacak?

TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili son dakika gelişmeler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İlk günden itibaren 300 bine yakın başvurunun yapıldığı TOKİ Sosyal Konut Projesinde her gün yeni detaylar aktarılıyor.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Böylesi bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.

850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

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TAKSİTLER 6 AYDA BİR ZAMLANACAK

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.