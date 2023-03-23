MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yeni teknik direktörleri Tolunay Kafkas ile basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, kendisini göreve getiren başkan ve yönetime teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Ben Ankaralıyım, futbola Tandoğan Tesisleri'ndeki toprak sahalarda başladım. Burada olmak mutluluk verici. Yüzde 99'umu değil yüzde 100'ümü vereceğim. Farklı bir takım izlettireceğimizin sözünü veriyorum."

Tolunay Kafkas

Kulüp takımı çalıştırmadığı sürenin kendisini geliştirme anlamında avantaj olduğunu dile getiren Kafkas, MKE Ankaragücü'ne genç isimler de kazandırmak istediklerini anlatarak, "Eğer başkanımız, yönetim uygun görürse bütün elit genç oyuncuları MKE Ankaragücü'ne kazandırmak isterim. MKE Ankaragücü üreten, oyuncu geliştiren bir kulüp haline geldi. Ekonomik şartlar zor bir duruma geldi. Yetenekli ve genç oyuncuları MKE Ankaragücü'ne kazandıracağız. Çok daha iyi yerlere geleceğiz." şeklinde konuştu.

Tolunay Kafkas

Tolunay Kafkas hangi takımları çalıştırdı?

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Tolunay Kafkas, 6 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü. Türkiye Futbol Federasyonunda 2017'de göreve başlayan Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olarak yakın zamana kadar çalıştı.

Ankara doğumlu 54 yaşındaki teknik adam, daha önce Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor'un başında bulunmuştu.

Son olarak 2017'de Akhisar Belediyespor'u çalıştıran Kafkas, Kayserispor ile 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı.

Tolunay Kafkas hayatı

Tolunay Kafkas kimdir?

Hakkı Tolunay Kafkas, 21 Mart 1968 tarihinde Ankara’da doğdu. Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. En son Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımını çalıştırdı.

Tolunay Kafkas futbolculuk kariyeri

Türkiye'de sırasıyla PTT, Keçiörengücü, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Bursaspor ve Denizlispor takımlarında forma giymiştir. Özellikle kariyerinin en parlak dönemlerini Trabzonspor'da geçirmiştir. 2002 yılında Avusturya'da futbol oynamaya başlamış ve burada da sırasıyla ASKÖ Pasching, LASK ve Admira Wacker takımlarında futbol oynamıştır. 2005 yılında futbol kariyerini sonlandırmıştır. Tolunay Kafkas, Türkiye millî futbol takımı formasını 35 maçta giymiştir. Orta saha mevkiinde oynamıştır.

Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlük kariyeri

2007-2008 Sezonu'nun başında Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Kayserispor ile ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen Tolunay Kafkas takımına 2007-08 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandırmıştır. Ayrıca Kayserispor'la ilk sezonunda ligi 55 puanla 5. sırada bitirip kulüp rekoru kırmış ve takımını UEFA Kupası'na taşımıştır.

Türkiye Kupasını kazanmakla Türkiye Süper Kupası'nda oynama hakkı elde etmiş ve kupada Galatasaray'a 2-1' lik skorla mağlup olmuştur. 2009-2010 sezonunun sonunda Kayserispor ile yolları ayrılmıştır. Sonra Gaziantepspor'un başına geçmiştir. Tolunay Kafkas'ın yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Gaziantepspor 2010-2011 sezonunu 4. sırada tamamlamıştır. 2011-2012 sezonunun ilk üç haftasında takımının aldığı üç mağlubiyetten sonra kamuoyunu istifa ettiği açıkladı, fakat Gaziantepspor yönetimi tarafından devam etmeye ikna edildi. Ligin 4. haftasında deplasmanda Mersin İdman Yurdu'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından tekrar istifa ettiği açıkladı ve bu sefer istifası Gaziantepspor yönetimi tarafından kabul edildi.

26 Ekim 2011 tarihinde Ersun Yanal'ın görevine son verilmesiyle boşalan TFF Gelişim Direktörlüğü'ne getirildi. 27 Ocak 2013 tarihinde ise Şenol Güneş'ten boşalan Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirildi.

Trabzonspor'dan istifa eden Tolunay Kafkas 8 Temmuz 2013 tarihinde Kardemir Karabükspor teknik direktörlüğüne getirildi. Karabükspor da ilk sezonunda takım ligi 50 puanla 7.sırada tamamlamış ve kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılmış ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fransa'nın Saint-Étienne takımına penaltılar sonucunda 4-3 yenilerek elenmiştir. Karabükspor'da ikinci sezonuna çok kötü bir başlangıç yapan Kafkas 25 Ocak 2015 tarihinde kendi evinde oynadıkları Kayseri Erciyesspor maçı yenilgisi sonrası istifa etmiş ancak yönetim tarafından kabul edilmemiştir. Daha sonra kötü gidişata dur diyememiş ve 22 Şubat 2015 tarihinde oynanan Mersin İdman Yurdu maçı yenilgisi sonrası yönetimle karşılıklı anlaşarak görevden ayrılmıştır. 7 Temmuz 2015 tarihinde Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kayserispor'da teknik direktör olarak görev aldığı 23 haftada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik sonuçlar alan takımı beklentileri karşılayamayan Kafkas, 2016 yılı Mart ayı başında görevinden ayrıldı. 2016/17 sezonunda 2. hafta maçlarından sonra görevinden ayrılan Cihat Arslan' ın yerine Akhisar Belediyespor'un teknik direktörlüğüne getirildi[10]. Akhisar Belediyespor ile olan sözleşmesi 21 Mart 2017 tarihinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.

MKE Ankaragücü’nde kimler teknik direktörü oldu?

Tolunay Kafkas, bu sezon başkent ekibinde görev yapan 4. teknik adam oldu. Sezona, takımı Spor Toto Süper Lig'e çıkaran Mustafa Dalcı ile başlayan MKE Ankaragücü, ilk üç maç sonunda teknik direktör değişikliğine gitti.

Ömer Erdoğan ile anlaşan sarı-lacivertlilerde bu birliktelik de uzun sürmedi ve ligin 23. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından genç teknik direktör görevinden istifa etti.

Başkent ekibi, Sedat Ağçay yönetiminde 3 maça çıktı ve 2 yenilgi, 1 galibiyet aldı.

Milli maç arasının ardından deplasmanda Medipol Başakşehir'e rakip olacak MKE Ankaragücü, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet sonucu hanesine yazdırdığı 25 puanla 15. sırada bulunuyor.



