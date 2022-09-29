Torba yasada neler var, içeriği ne, hangi maddeler var?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 27. Dönem 6. Yasama Yılı öncesi soruları yanıtladı. Peki Torba yasada hangi maddeler var? Torba yasa teklifi maddeleri neler, neleri içeriyor?

EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" açıklamasında bulundu.

Yeni torba yasada neler var?

Yeni yasama yılında AK Parti milletvekillerince Meclis Başkanlığı'na sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detaylarını anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konuların teklifte yer alacağını belirtti. İşte yeni torba yasası maddelerinde yer alan düzenlemelerin detayları.

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KYK borcu faizleri silinecek, çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği geliyor

Kredi Yurtlar Kurumu'na borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu belirten Elitaş, düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını söyledi.

AK Parti iktidarı döneminde, doğal gaz olmayan yerlerde kömür yardımının yaklaşık 20 yıldır kesintisiz sürdüğünü hatırlatan Elitaş, "Kömür yardımı yaptığımız dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın doğal gaz ihtiyaçları da varsa, devlet onlara katkı sağlayarak işverenleri de bu işe ortak etmeye uğraşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çalışmalarını yapıyor" bilgisini paylaştı.

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Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını anlattı.

Yeşil pasaport kime verilecek?

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz" dedi.

Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti. İhracatçılara yeşil pasaport müjdesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüklerini aktaran Elitaş, "Ticaret Bakanımız ihracata çok ehemmiyet veriyor." diye konuştu.

Güneş enerjisi ile elektrik üretimine teşvik var mı?

Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu anımsatan Elitaş, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, diğer kurum ve kuruluşlarla görüştük. Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yükseltmeye çalışacağız" sözlerini kullandı. Güneşin önemli bir enerji kaynağı olduğunu belirten Elitaş, şöyle konuştu:

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"Daha önce konutların çatılarındaki güneş panelleri kendisini 17-18 yılda amorti ederken bu süre şu anda güneşin verimliliğine bağlı olarak 4-5 yıla kadar düştü. 50 kilovatlık bir güneş panelinin yıllık maksimum elde edeceği gelir yaklaşık 200-250 bin lira. 240 bin liralık hasılatın vergiden muaf olması çatılarda güneş enerjisinden elektrik üretimini teşvik edecek. Bildiğim kadarıyla bir kurum, çatılardaki elektrik üretimini destekleyebilmek için 1-2 yıllık ön ödemesiz program düzenlemeye çalışıyor. Çatılarda güneş enerjisini teşvik edersek önemli bir gelişme, katkı sağlamış olacağız."

İcra borcu affı şartları

Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyerek, "GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek" dedi.