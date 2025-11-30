Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının bu akşam (30 Kasım 2025) ekranlara gelen yeni bölümünde, 300 bin TL'lik soru Trabzonspor Kulübünün kurucusu ve ilk başkanına yönelik oldu. İşte sorunun yanıtı.
Cevap: D: Ali Osman Ulusoy
A: Hüseyin Avni Aker
B: Ahmet Suat Özyazıcı
C: Ziya Songülen
D: Ali Osman Ulusoy
Trabzon’un Of ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen Ali Osman Ulusoy, ilköğreniminin ardından nakliyecilik alanında çalışmaya başladı. Başarılı iş yaşamında Ulusoy Holding gibi Türkiye’nin alanında önde gelen kuruluşlarından birine imza atan Ulusoy, 2 Ağustos 1967 ile 8 Şubat 1968 tarihleri arasında kulübümüzün ilk başkanlığını yaptı.
Görev süresinin ardından başkanlığı, diğer kurucu başkanımız Rıfat Dedeoğlu’na devreden Ulusoy, 1969 seçimlerinde yeniden başkan seçilerek görevi ikinci kez devraldı. Başkanlık görevi sona erdikten sonra dahi Sayın Ulusoy, “Kulübüme hizmet etmek benim için şereftir. Trabzonspor’un hangi kademesinde olursa olsun göreve hazırım” diyecek kadar kulübümüze bağlı bir isimdi.
Trabzonspor’umuzun ilk yıllarından yaşamının son gününe kadar kulübümüzün başarısını arzulayan Ulusoy, aynı şekilde Trabzon için de bu halis duyguları taşıdı. Trabzon’un kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için hayatı boyunca hep öncü isimlerden biri oldu. Divan Kurulu Başkanlığı görevinde de bulunan Ulusoy, 1 Ekim 2014 tarihinde aramızdan ayrıldı.