Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor çalışmalarına Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde sürdürüyor. Futbolseverler maçın ayrıntılarını merak ediyor. Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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