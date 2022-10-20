Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Trabzonspor Sivasspor müsabakasının ayrıntıları merak ediliyor.
TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Sivasspor maçı 22 Ekim 2022 saat 17.00'De gerçekleşecek.
TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Trabzonspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?Trabzonspor Sivasspor maç biletleri bugün (19 Ekim Çarşamba) saat 11:00 itibarıyla satışa çıktı.
İşte bilet fiyatları:
VIP Platinum: 1.250 TL
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VIP Gold: 1.000 TL
VIP Silver: 750 TL
Batı: 350 TL
Doğu: 250 TL