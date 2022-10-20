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Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor çalışmalarına Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde sürdürüyor. Futbolseverler maçın ayrıntılarını merak ediyor. Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzsonpor Sivasspor maçı CANLI: Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 kadrosu, bilet fiyatları...
Trabzonspor Sivasspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Trabzonspor Sivasspor müsabakasının ayrıntıları merak ediliyor.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Sivasspor maçı 22 Ekim 2022 saat 17.00'De gerçekleşecek.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Trabzonspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Trabzonspor Sivasspor maç biletleri bugün (19 Ekim Çarşamba) saat 11:00 itibarıyla satışa çıktı.

İşte bilet fiyatları:

VIP Platinum: 1.250 TL

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VIP Gold: 1.000 TL

VIP Silver: 750 TL

Batı: 350 TL

Doğu: 250 TL

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