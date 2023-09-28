Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın maçları ve hakemleri kimler?
Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın hakemleri TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Peki, Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın maçları ve hakemleri kimler? İşte sorunun cevabı.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE 7. HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ KİMLER?
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: BURAK PAKKAN
13.30 Sivasspor - Hatayspor: MURAT ERDOĞAN
16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: ÇAĞDAN ALTAY
16.00 Trabzonspor - Pendikspor: BAHATTİN ŞİMŞEK
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: VOLKAN BAYARSLAN
13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: ATİLLA KARAOĞLAN
16.00 Fenerbahçe - Rizespor: CİHAN AYDIN
19.00 Konyaspor - Beşiktaş: ARDA KARDEŞLER
19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
20.00 Kayserispor - Başakşehir: HALİL UMUT MELER