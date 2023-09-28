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Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın maçları ve hakemleri TFF tarafından açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre hakemler dijital atamayla belirlendi. Haftanın açılış maçında Samsunspor - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maçı Burak Pakkan yönetecek. Peki, Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın maçları ve hakemleri kimler? İşte detaylar.

11:07 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın maçları ve hakemleri kimler?

Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın maçları ve hakemleri kimler?

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın hakemleri TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Peki, Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın maçları ve hakemleri kimler? İşte sorunun cevabı.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 7. HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ KİMLER?

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: BURAK PAKKAN

30 EYLÜL CUMARTESİ:

13.30 Sivasspor - Hatayspor: MURAT ERDOĞAN

16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: ÇAĞDAN ALTAY

16.00 Trabzonspor - Pendikspor: BAHATTİN ŞİMŞEK

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: VOLKAN BAYARSLAN

1 EKİM PAZAR:

13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: ATİLLA KARAOĞLAN

16.00 Fenerbahçe - Rizespor: CİHAN AYDIN

19.00 Konyaspor - Beşiktaş: ARDA KARDEŞLER

19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN

2 EKİM PAZARTESİ:

20.00 Kayserispor - Başakşehir: HALİL UMUT MELER

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Trendyol Süper Lig
#TFF
#Merkez hakem kurulu
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