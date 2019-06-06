Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Avea Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

1.Turkcell Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Türkiye'nin yerli yatırımlı tek telekomünikasyon firması olan ve köklü bir geçmişe sahip olan Turkcell, milyonlarca müşterisine aynı anda hizmet veren bir GSM şirketidir. Turkcell'in geniş ağına dahil ettiği müşteri hizmetleri, müşterilerin firmadan beklentisini en iyi şekilde karşılayabilmeleri için telefon üzerinden görüşme yapılan bir hizmet alanıdır. Turkcell müşteri hizmetlerine direk bağlanma için firma tarafından belirlenmiş olan numaranın aranması ve operatöre bağlanılması gerekir.

https://www.teknocard.com/turk...

Turkcell müşterisi olan ya da müşteri olmaya karar veren diğer operatör sahipleri için firmanın müşteri hizmetlerine kısa sürede erişim sağlayabilmek mümkündür. Turkcell müşterisi olan kullanıcıların 532 hatlı numarayı çevirmesi yeterli olurken, Turkcell müşterisi olmayan diğer hat operatörlerinin ise 0532 532 00 00 hatlı numarayı çevirmeleri gerekir. Turkcell müşteri hizmetleri ile temasa geçtikten sonra istenilen konuya ilişkin bilgi alımı yapabilmek ya da yaşanan soruna ilişkin çözüm bulabilmek mümkün olur.

GSM firmalarının otomatik telesekreter üzerinden kurmuş oldukları sistem kullanıcıların sorunlarını daha verimli bir şekilde çözebilmek adına faaliyete geçmiştir. Ancak otomatik telesekretere takılmak istemeyen kullanıcıların Turkcell müşteri hizmetlerine direk bağlanabilme imkanı da bulunur. Verilen numaralar üzerinden arama yapıldıktan sonra telesekretere bağlanan hat üzerinden 0 tuşuna basılması halinde direk olarak firma temsilcisine bağlanabilme durumu söz konusu olur. Turkcell müşteri hizmetleri operatörü konuya ilişkin alınan bilgiden sonra, alanında uzman olan kadroya bağlantı kurar.

Turkcell tarafından verilen müşteri hizmetleri pek çok alanda müşterilerin bilgi alabilmelerine ya da işlem yapabilmelerine imkan sağlar. Tablet ya da akıllı telefon kampanyaları, ev interneti, paket ya da ek tarifeler hakkında bilgilendirme, BİP, cep interneti, TV+, Fizy, GNÇ, Turkcell Platinium gibi hizmetler konusunda müşteri ilişkileri üzerinden bilgi alımı sağlayabilmek ya da bu hizmetleri satın alabilmek için arama yapmak yeterlidir. Turkcell müşteri hizmetleri 7/24 canlı bir şekilde çalışmakta ve günün her saati aramaya müsait olmaktadır. Müşterilerin sorularına ya da sorunlarına ilişkin uzman bir kadro ile müşteri hizmetleri sunulur.

2.Vodafone Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Türkiye'nin en geniş müşteri ağına sahip olan firmalarından bir tanesi olarak GSM operatörleri arasında yer alan Vodafone, müşterilerine daha verimli bir hizmet verebilmek adına müşteri hizmetleri numarası üzerinden soru ve sorunlarına cevap verir. Vodafone Türkiye'ye daha sonradan gelen yabancı menşeili bir firma olarak GSM hattı ve bu hat üzerinden verdiği çeşitli hizmet seçenekleri ile bilinir. Ülke genelinde Vodafone kullanıcıları milyonları aşan bir sayıya ulaşmıştır.

Vodafone müşterisi olan ya da Vodafone müşterisi olmaya karar veren her kullanıcının genel hat üzerinden ulaşım sağlayabileceği müşteri numarası firma bünyesinde aktif bir şekilde faaliyet gösterir. Hattı Vodafone olan kullanıcılar 542'yi arayarak, hattı Vodafone olmayan kullanıcılar ise 0542 542 00 00 hatlı numarayı arayarak müşteri hizmetlerine bağlanabilirler. Yurtdışından Vodafone müşteri hizmetlerini arayacak olan kullanıcıların ise +90 (542) 542 00 00 hatlı kodu tuşlamaları gerekir.

Vodafone hat sahipleri için telesekreterin verdiği adımları geçerek direk operatöre bağlanmak da mümkün olur. Verilen hat numaraları çevrildikten sonra öncelikle 1 tuşuna basılmalıdır. Bir kaç saniye geçtikten sonra ardından 0 tuşuna basılır. Bu işlem takip edildiği takdirde Vodafone müşteri hizmetlerine direk bağlanma durumu söz konusu olur. Diğer işlemler için temsilciye bağlanmak isteyen kullanıcıların ise, 2,1 ve 0 adımlarını takip etmeleri gerekir. Vodafone müşteri hizmetleri tanımlanmış bir sorun üzerine ayrı, genel sorunlar üzerine ayrı hizmet verir.

https://www.teknocard.com/voda...

Hat sahibi olan kullanıcıların müşteri hizmetlerine bağlanarak alabilecekleri pek çok hizmet alanı söz konusudur. Çeşitli kampanyalar dahilinde bilgi alabilme, ek paket satın alabilme, alabileceği cihazların fiyatlarını faturalı hat üzerinden öğrenebilme, hat ile ilgili yaşanan sorunların giderilebilmesi vb. daha pek çok hizmet alanı müşteri hizmetlerinin dahilinde yapılır. 7/24 canlı destek alınabilecek tüm görüşmeler kayıt altına alınır. Müşterilerin sorularına ve sorunlarına çözüm bulabilmek amacı ile alanında uzman kadro bulunduran Vodafone, günün her saatinde ulaşılabilecek bir kadroya da sahiptir.

3.Türk Telekom Avea Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

GSM operatörü olarak Türkiye'nin üç büyük şirketinden bir tanesi olan ve geçtiğimiz yıllarda Türk Telekom bünyesine dahil edilerek bu çatı altında hizmet vermeye başlayan Avea, TTNET müşterilerinin avantajlarla sahip olabildiği hatlardan bir tanesidir. Avea müşteri hizmetleri kullanıcılara 7/24 hizmet veren bir alt yapıya sahip olmakla beraber, müşteri hizmetlerine bağlanabilmek için firma tarafından alınmış olan numaranın çevrilmesi gerekir.

Türk Telekom hat sahipleri için iki farklı seçenek üzerinden müşteri hizmetlerine erişim sağlayabilmek mümkün olur. Bunlardan bir tanesi 444 1 444 hatlı numara olup, hem GSM için hem de internet hizmetleri için Türk Telekom müşteri hizmetlerinden yardım alınabilir. Bir diğer yöntem ise firmanın İstanbul merkezinden ulaşım sağlamaktır. 0212 309 10 10 hatlı numara çevrilerek Türk Telekom müşteri hizmetleri ile görüşülebilir. Firma bünyesinde yer alan müşteri temsilcileri sorunun kaynağı için gerekli birime müşteriyi yönlendirir.

GSM operatörlerinin otomatik olarak kaydettiği telesekreteri atlamak isteyenler için direk bağlanma seçeneği Türk Telekom müşteri hizmetlerinde söz konusudur. Operatör ile direk görüşme sağlamak isteyen müşterilerin 444 1 444 hatlı numarayı çevirdikten sonra öncelikle 1 tuşuna basmaları gerekir. Bu adımı geçtikten sonra 6 tuşuna ve sonrasında da 0 tuşuna basıldığı takdirde Türk Telekom Avea müşteri hizmetlerine direk bağlanma ile görüşme sağlayabilmek mümkün olur.

Önceden Avea olarak bilinen ancak daha sonrasında Türkiye'nin en büyük internet hizmeti sağlayıcısı Türk Telekom bünyesine geçen şirketin müşteri hizmetleri kapsamında pek çok yardımı söz konusu olur. Türk Telekom hattı ile ilgili soru ya da sorunların yanı sıra evde TTNET kullanıcılarının da yardımına yetişen müşteri hizmetleri, çeşitli kampanyalar hakkında bilgi de vermektedir. Ek tarife satın alımı, kampanyaya dahil olma, paket iptali, yeni hat oluşturma vb. daha pek çok alanda Türk Telekom müşteri hizmetlerinden yararlanabilmek mümkündür. Müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilmek için verilen numaraların kullanılması ve telesekreterin takip ettirdiği adımlara uyulması önemlidir.

https://www.teknocard.com/avea...