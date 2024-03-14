Türkiye'de Ocak ayında tavuk eti ve süt üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında konut satış sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 olduğunu açıkladı. Buna göre, Şubat ayında en az ve en çok konut satışı yapılan iller açıklandı. Konut satışının en az olduğu iller ise 18 konutla Ardahan, 45 konutla Tunceli ve 51 konutla Bayburt oldu.