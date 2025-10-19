Yeni Şafak
Türkiye'nin, il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun yanıtı

22:4319/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
'Baba' film serisinde geçen 'Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım' repliği hangi karakterlere aittir?
'Baba' film serisinde geçen 'Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım' repliği hangi karakterlere aittir?

Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve 300 bin TL değerindeki bu sorunun yanıtı belli oldu. İşte Baba filminde geçen o repliğin detayları ve sorunun doğru yanıtı.

Soru: Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir?

Cevap: D: Erzurum

A: Ağrı

B: Kars

C: Adıyaman

D: Erzurum

Erzurum, Türkiye’nin en yüksek rakıma sahip il merkezidir. Şehrin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1.850 metre civarındadır. Bu özelliğiyle kışları oldukça soğuk geçen ve “Doğu’nun en yüksek şehirlerinden biri” olarak bilinir.

YASAL UYARI

