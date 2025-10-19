Türkiye'nin, il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun yanıtı

Soru: Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir?

Erzurum, Türkiye’nin en yüksek rakıma sahip il merkezidir. Şehrin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1.850 metre civarındadır. Bu özelliğiyle kışları oldukça soğuk geçen ve “Doğu’nun en yüksek şehirlerinden biri” olarak bilinir.