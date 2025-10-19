Türkiye'nin, il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun yanıtı

'Baba' film serisinde geçen 'Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım' repliği hangi karakterlere aittir?
Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve 300 bin TL değerindeki bu sorunun yanıtı belli oldu. İşte Baba filminde geçen o repliğin detayları ve sorunun doğru yanıtı.
Soru: Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir?
Cevap: D: Erzurum
A: Ağrı
B: Kars
C: Adıyaman
D: Erzurum
Erzurum, Türkiye’nin en yüksek rakıma sahip il merkezidir. Şehrin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1.850 metre civarındadır. Bu özelliğiyle kışları oldukça soğuk geçen ve “Doğu’nun en yüksek şehirlerinden biri” olarak bilinir.
