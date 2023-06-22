Türksat frekans güncel tüm kanallar listesi 2023

Tasarla-yap-fırlat yarışması olan Türksat Model Uydu Yarışmasında, yarışmacılara uzay-uydu sisteminin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen süreci deneyimleme fırsatı sağlanıyor. TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Türksat Model Uydu Yarışması" için başvuru süreci 20 Kasım'da sona erecek. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarışma, uçuş etabının da aralarında yer aldığı 6 farklı aşamadan oluşacak. Peki Türksat Model Uydu Yarışmasına başvuru nasıl yapılır? Yarışmalar ne zaman başlayacak? İşte detaylar.