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Türksat frekans güncel tüm kanallar listesi 2023

Türksat 42e güncel tüm kanallar listesi, uydu frekans ayarlarını manuel olarak yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türksat ülkemizde yayın yapan şifreli ve şifresiz tüm kanalların resmi yayıncısı olarak biliniyor. Bazı Türksat uydusunda bulunan kanalların güncel frekansları zaman zaman değişmektedir. Bu anlamda Türksat uydu frekans ayarlarını güncellemek gerekiyor. İşte güncel Türksat 3A/4A/5B frekans listesi.

16:13 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türksat frekans güncel tüm kanallar listesi 2023

Türksat frekans güncel tüm kanallar listesi 2023

Türksat frekans güncel ayarları sayesinde televizyonunuzdan yüksek kalitede yayınları alabilirsiniz. Uydu alıcınızı doğru frekans ayarlarıyla yapılandırarak, en sevdiğiniz kanalları kolayca izleyebilirsiniz. İşte 2023 Türksat'ın güncel frekans kanal listesi.

TÜRKSAT FREKANS LİSTESİ GÜNCEL (2023)

TÜRKSAT 42E FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi ile uyumlu bir uydu alıcınız varsa, herhangi bir ayar yapmanıza gerek yoktur; uydu alıcınız yeni frekansları otomatik olarak günceller. Uydu alıcınız TKGS ile uyumlu olmayabilir. Bu durumda 12380 MHz Dikey 27500 Sembol Oranı veya 11747 MHz frekansı Yatay 27500 Sembol Oranı değerlerini girerek lebeke taraması yapmanız gerekir.

Türksat 42e yörüngesinde hizmet veren Türksat 4A uydusu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyacınız olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur.



#Türksat 42e
#Türksat frekans listesi
#uydu ayarları
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