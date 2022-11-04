2022 Türksat Model Uydu Yarışması nedir? Başvuru nasıl yapılır?

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek Türksat Model Uydu Yarışması, lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme olanağı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlıyor. Ayrıca öğrencilerin, diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmaları, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim kurmaları hedefleniyor.
TÜRKSAT MODEL UYDU YARIŞMASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2022 Türksat Model Uydu Yarışması Başvurusu için TIKLAYIN.
MODEL UYDU YARIŞMA TAKVİMİ 2022
Yarışma Son Başvuru Tarihi 28.02.2022
POR Rapor Teslim 01.03.2022
PDR Rapor Teslimi 17.04.2022
PDR Sunumları (Online) 09- 20.05.2022
CDR Rapor ve Sunum Teslimi 05.06.2022
QR Rapor Teslimi 01-06.07.2022
Model Uydu Yarışması 22-24.08.2022