Özgün 2022 Türksat Model Uydu Yarışması nedir? Başvuru nasıl yapılır?
ÖZGÜN HABERLER

2022 Türksat Model Uydu Yarışması nedir? Başvuru nasıl yapılır?

Tasarla-yap-fırlat yarışması olan Türksat Model Uydu Yarışmasında, yarışmacılara uzay-uydu sisteminin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen süreci deneyimleme fırsatı sağlanıyor. TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Türksat Model Uydu Yarışması" için başvuru süreci 20 Kasım'da sona erecek. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarışma, uçuş etabının da aralarında yer aldığı 6 farklı aşamadan oluşacak. Peki Türksat Model Uydu Yarışmasına başvuru nasıl yapılır? Yarışmalar ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Türksat Model Uydu Yarışması nedir? Başvuru nasıl yapılır?
Türksat Model Uydu

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek Türksat Model Uydu Yarışması, lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme olanağı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlıyor. Ayrıca öğrencilerin, diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmaları, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim kurmaları hedefleniyor.

TÜRKSAT MODEL UYDU YARIŞMASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2022 Türksat Model Uydu Yarışması Başvurusu için TIKLAYIN.

MODEL UYDU YARIŞMA TAKVİMİ 2022

Yarışma Son Başvuru Tarihi 28.02.2022

POR Rapor Teslim 01.03.2022

PDR Rapor Teslimi 17.04.2022

PDR Sunumları (Online) 09- 20.05.2022

CDR Rapor ve Sunum Teslimi 05.06.2022

QR Rapor Teslimi 01-06.07.2022

Model Uydu Yarışması 22-24.08.2022

Hazırlıklar tamamlandı: Cumhuriyet'in 100. yılında uzaya fırlatılacak
TEKNOLOJİ
Hazırlıklar tamamlandı: Cumhuriyet'in 100. yılında uzaya fırlatılacak
Durumu çok kritik

'Durumu çok kritik'

Bitlis'te kuduz köpek tarafından ısırılmıştı.
Piyasa değeri 2,5 milyon lira

Piyasa değeri
2,5 milyon lira

Mersin'de ambergris ele geçirildi.
Neden kaçakdövüşüyorsunuz?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi.

Bartın'daki maden faciasına ilişkin acı haberi paylaştı.

​İstanbul merkezli 25 ilde 'ehliyet' operasyonu.

Karışıklık olmasın diye isimlerinin yanına rakam koyuyorlar.

​Kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.